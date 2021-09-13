Просыпаешься утром разбитым: врач рассказала, что делать с хронической усталостью

Хроническая усталость знакома огромному числу людей по всему миру. Чтобы понять, что с ней делать, для начала важно вияснить, откуда "растут ноги" этой самой усталости.
Об этом в своем Instagram рассказала врач-диетолог Марина Сергеева.⠀
Просыпаетесь утром уже уставшим? Энергии хватает на полдня? Засыпаете на ходу? Значит, надо искать причину.
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Это причины, которые лежат на поверхности. Исключив их или подтвердив /проработав, вы распрощаетесь с этой хронической усталостью.
Тест на ваш энергетический потенциал: исключите на пару дней кофеин (в том числе чай) и быстрые углеводы. Понаблюдайте за собой. Останетесь так же бодры и веселы - я вас поздравляю! Если почувствуете, что сдулись, то есть, над чем подумать.
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