Просыпаешься утром разбитым: врач рассказала, что делать с хронической усталостью

Просыпаетесь утром уже уставшим? Энергии хватает на полдня? Засыпаете на ходу? Значит, надо искать причину.

День только начался - а вы уже устали? (фото: pexels.com)

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Самые очевидне причины хронической усталости:

Железодефицит. Даже если ваш гемоглобин в норме, проверяем ферритин.

Гипотиреоз.

Дефицит гормонов щитовидной железы = хроническая усталость. Смотрим анализы.

= хроническая усталость. Смотрим анализы. Хроническая интоксикация. И тут нужно покопаться. Причин может быть много: паразитозы, грибковая инвазия, вирусы (тот же герпес и Эпштейн Барр), аутоиммунный процесс.

И тут нужно покопаться. Причин может быть много: паразитозы, грибковая инвазия, вирусы (тот же герпес и Эпштейн Барр), аутоиммунный процесс. Гипоксия. Тут вам и железодефицит, и дефицит жиров в рационе, и состояние сосудистой стенки.

Тут вам и железодефицит, и дефицит жиров в рационе, и состояние сосудистой стенки. Инсулинорезистентность и диабет. Надо смотреть анализы.

Питание. Проанализируйте на предмет дефицита жиров и избытка углеводов. Этот пункт надо было поставить на первое место.⠀

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Это причины, которые лежат на поверхности. Исключив их или подтвердив /проработав, вы распрощаетесь с этой хронической усталостью.

Тест на ваш энергетический потенциал: исключите на пару дней кофеин (в том числе чай) и быстрые углеводы. Понаблюдайте за собой. Останетесь так же бодры и веселы - я вас поздравляю! Если почувствуете, что сдулись, то есть, над чем подумать.