Психолог назвала топ-7 заблуждений о мужских изменах

Тема не самая приятная, но кто вам еще скажет правду, как не психолог. А ее знать надо, чтобы потом не оказаться у разбитого корыта с убитой в ноль самооценкой и мыслями "Что же я сделала не так?!"⠀

Топ-7 заблуждений об изменах:

1. "Если любит, не изменит". Девушки, я понимаю, что вы держитесь за эту фразу, как за спасательный круг, но это не так. Связи почти нет. Можно любить и изменять, можно не любить и быть верным. Верность и любовь находятся в разных плоскостях порой даже у женщин. Что говорить про мужчин. Но мужчины, конечно, будут говорить вам обратное. Хотя некоторые хитрецы и скажут правду с определённой целью. ⠀

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2. "Измена - всегда показатель того, что в отношениях и в семье что-то не так". Снова неверно. Может быть так, а может не быть совсем. Количество измен, когда мужу чего-то не хватает, и когда он в полном восторге от жены, но все равно ходит налево, примерно одинаково.⠀

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3. "Он не будет изменять, если боится потерять женщину". Очень частично. Большинство изменщиков, конечно, ужасно боятся, что жена узнает, но пребывают в уверенности, что попадаются только идиоты, а он-то точно нет.⠀

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4. "В измене всегда виноваты двое". Ну давайте тогда уже трое - муж, жена и любовница. Только вопрос в соотношении. Любовница виновата на 10%, жена на 20%, а сам изменщик на остальные 70%.



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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

5. "Это ты меня подтолкнула к измене", - говорят изменяющие мужья женам. Не верьте. Если есть проблемы, то мужчина не должен идти изменять, а должен сказать о них жене, помочь решить, а если ничего не получается, тогда развестись. Все остальное от лукавого.⠀

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6. "Изменяют только слабые, инфантильные мужчины с низкой самооценкой и без принципов". Частично, так. Но, увы, ни один самый добропорядочный отец семейства и верный муж не застрахован от того, что некая женщина станет для него наваждением, которому он будет не в силах сопротивляться.⠀

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7. "Я с ней просто переписывался (целовался), но не спал". Скорее всего, спал. А если нет, то не потому, что не хотел.⠀