Психолог назвала топ-7 оман про чоловічі зради

Топ-7 оман про зради:

1. "Якщо любить, не зрадить". Дівчата, я розумію, що ви тримаєтеся за цю фразу, як за рятувальний круг, але це не так. Зв'язку майже немає. Можна любити і зраджувати, можна не любити і бути вірним. Вірність і любов знаходяться в різних площинах часом навіть у жінок. Що говорити про чоловіків. Але чоловіки, звичайно, будуть говорити вам зворотне. Хоча деякі хитруни і скажуть правду з певною метою. ⠀

⠀

2. "Зрада - завжди показник того, що у відносинах і в сім'ї щось не так". Знову невірно. Може бути так, а може не бути зовсім. Кількість зрад, коли чоловікові чогось не вистачає, і коли він в повному захваті від дружини, але все одно ходить наліво, приблизно однаково.⠀

⠀

3. "Він не буде зраджувати, якщо боїться втратити жінку". Дуже частково. Більшість зрадників, звичайно, жахливо бояться, що дружина дізнається, але перебувають у впевненості, що попадаються тільки ідіоти, а він-то точно ні.⠀

⠀

4. "У зраді завжди винні двоє". Ну давайте тоді вже троє - чоловік, дружина і коханка. Тільки питання в співвідношенні. Коханка винна на 10%, Дружина на 20%, а сам зрадник на інші 70%.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

5. "Це ти мене підштовхнула до зради",- кажуть чоловіки, що зраджують, дружинам. Не вірте. Якщо є проблеми, то чоловік не повинен йти зраджувати, а повинен сказати про них дружині, допомогти вирішити, а якщо нічого не виходить, тоді розлучитися. Все інше від лукавого.⠀

⠀

6. "Зраджують тільки слабкі, інфантильні чоловіки з низькою самооцінкою і без принципів". Частково, так. Але, на жаль, жоден самий добропорядний батько сімейства і вірний чоловік не застрахований від того, що якась жінка стане для нього маною, якій він буде не в силах чинити опір.⠀

⠀

7. "Я з нею просто листувався (цілувався), але не спав". Швидше за все, спав. А якщо ні, то не тому, що не хотів.⠀