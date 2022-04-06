UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Пьяные солдаты чувствуют себя героями": Данилко прокомментировал зверства в Буче

Фото: Данилко возмущен действиями РФ (УНИАН)
Автор: Людмила Жукова

Андрей Данилко, оставшийся в Киеве в своей квартире на Крещатике, все время поддерживает украинцев. Также артист прокомментировал зверства российских военных в Буче.

Его реакция появилась на видео в сети.

"Когда я зашел и увидел эти фотографии… Эти завязанные руки людей. Я даже не знаю что сказать. У меня был такой момент, когда я задумался, чем они руководствуются. Понятно, что они где-то заходят в дом, нажираются этого алкоголя, которого они не видели, судя по их телефонным переговорам. Я смотрю и думаю, что это какой-то стадный рефлекс", - сказал актер.

"Есть какая-то одна сволочь, которая типа "а тебе слабо?". Они, эти пьяные солдаты, начинают издеваться над людьми, потому что начинают чувствовать себя героями. Я был в ужасе. Опять же, когда Россия написала, что это все, сделанный Украиной фейк", - дополнил он.

Исполнитель добавил, что бездействие россиян, побоявшихся сказать правду о войне в Украине, делает их виновными в том ужасе, что происходит.

"Приведу в качестве примера слова Джорджа Оруэлла: "Люди, избирающие негодяев, неудачников, преступников, воров, не являются жертвами. Они являются участниками". Это абсолютно точная формулировка. Твое бездействие стоит жизни. Как бы там ни относились", - сказал Андрей Михайлович.

Напомним, что в это тяжелое для всех нас время Андрей продолжает давать интервью, поддерживает украинцев в социальных сетях своими шутками.

Как мы писали ранее, Вакарчук, Дорн и Данилко обратились к россиянамс призывом прекратить войну.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте LITE в Google News
Андрей Данилко