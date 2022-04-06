"П'яні солдати відчувають себе героями": Данилко прокоментував звірства в Бучі

"Коли я зайшов і побачив ці фотографії ... ці зав'язані руки людей. Я навіть не знаю що сказати. У мене був такий момент, коли я задумався, чим вони керуються. Зрозуміло, що вони десь заходять в будинок, нажираються цього алкоголю, якого вони не бачили, судячи з їх телефонних переговорів. Я дивлюся і думаю, що це якийсь стадний рефлекс", - сказав актор.

"Є якась одна сволота, яка типу "а тобі слабо?". Вони, ці п'яні солдати, починають знущатися з людей, тому що починають відчувати себе героями. Я був в жаху. Знову ж таки, коли Росія написала, що це все, зроблений Україною фейк", - доповнив він.

Виконавець додав, що бездіяльність росіян, які побоялися сказати правду про війну в Україні, робить їх винними в тому жаху, що відбувається.

"Наведу як приклад слова Джорджа Оруелла: "Люди, що обирають негідників, невдах, злочинців, злодіїв, не є жертвами. Вони є учасниками". Це абсолютно точне формулювання. Твоя бездіяльність варта життя. Як би там не ставилися", - сказав Андрій Михайлович.

Нагадаємо, що в цей важкий для всіх нас час Андрій продовжує давати інтерв'ю, підтримує українців в соціальних мережах своїми жартами.