Работающие приемы: стилист рассказала, как визуально сделать ноги длиннее

Редкая женщина не задумывается время от времени о том, что надеть, чтобы визуально удлинить ноги. Существуют работающие приемы, которые может использовать каждая.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

Модный стандарт красоты, как и все трендовое, - штука переменчивая, уверена Татьяна.

"Абсолютная женственность форм Монро и мальчишечья фигура Твигги, треш и угар 80-х и максимальная "натуральность" сегодняшнего дня... Ну вы понимаете. Зато о бесконечно длинных ногах женщины мечтали почти всегда", - написала Татьяна и предложила подборку работающих приемов из мира одежды, чтобы хотя бы визуально удлинить ноги.

Стилист Татьяна Волкова поделилась секретами, как визуально удлинить ноги (фото: instagram.com/tatvolkova/)

Работающие приемы, как удлинить ноги визуально

1. Правильно носите юбку, например, миди должна заканчиваться на тонкой части ноги.

2. Обувь в цвет ноги и обувь с квадратным носком визуально удлиняют ноги.

3. Цвет, выбирайте монохромные и неконтрастные сочетания.

4. Вертикальные принты визуально удлиняют ноги, но будьте аккуратными с шириной полоски.

5. Кофта или свитер с укороченным верхом - еще один способ сделать ноги длиннее.

6. Глубокий вырез на обуви визуально удлинит ноги.

7. Джинсы лучше выбирать прямые или слегка зауженные.

8. Обувь в цвет ноги тоже "работает" на удлинение.

Эти приемы сделают ноги визуально длинными (фото: instagram.com/tatvolkova/)