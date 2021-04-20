Прийоми, які спрацюють: стиліст розповіла, як візуально зробити ноги довшими

Рідко яка жінка не замислюється час від часу про те, що такого одягти, щоб візуально подовжити ноги. Дійсно, існують чудові прийоми, які може використовувати кожна.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.

Модний стандарт краси, як і всі трендові - штука мінлива, впевнена Тетяна.

"Абсолютна жіночність форм Монро і хлопчача фігура Твіггі, треш і чад 80-х і максимальна "натуральність" сьогоднішнього дня... Ну ви розумієте. Зате про нескінченно довгі ноги жінки мріяли майже завжди", - написала Тетяна і запропонувала добірку працюючих прийомів зі світу одягу, щоб хоча б візуально подовжити ноги.

Стиліст Тетяна Волкова поділилася секретами, як візуально подовжити ноги (фото: instagram.com/tatvolkova/)

Прийоми, щоб видовжити ноги візуально

1. Правильно носити спідницю, наприклад, міді повинна закінчуватися на тонкій частині ноги.

2. Взуття в колір ноги і взуття з квадратним носком візуально подовжують ноги.

3. Колір, вибирайте монохромні і неконтрастні поєднання.

4. Вертикальні принти візуально подовжують ноги, але будьте обережними з шириною смужки.

5. Кофта або светр з укороченим верхом - ще один спосіб зробити ноги довшими.

6. Глибокий виріз на взутті візуально подовжить ноги.

7. Джинси краще вибирати прямі або злегка завужені.

8. Взуття в колір ноги теж "працює" на подовження.

Ці прийоми зроблять ноги візуально довшими (фото: instagram.com/tatvolkova/)