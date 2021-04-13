Рамадан 2021: лучшие поздравления с праздником в прозе, стихах и открытках

Рамадан в 2021 году для мусульман начался вечером в понедельник, 12 апреля. Священный месяц продлится до 12 мая. Строгий пост в Рамадан мусульмане встречают радостно. В этот день также принято поздравлять своих родных и близких.
Редакция Styler собрала для вас самые красивые поздравления с праздником. Подробней читайте ниже.
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Поздравляю со священным Рамаданом! Пусть в душе навсегда поселятся мир, гармония, радость и любовь. Пусть все молитвы будут услышаны и исполнены. Пусть в доме всегда живет спокойствие и умиротворение, а родные будут здоровы и счастливы!
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Всех мусульман поздравляю с праздником Рамадан! Пусть ваша вера всегда согревает душу, добро обволакивает сердце, а искренние и любящие люди всегда будут рядом!
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Поздравляю с наступлением Рамадана. Пусть в жизни будут крепкая вера, чистая любовь и долговечное счастье. Желаю сохранить всё то, чем дорожите и что цените. Удачных дней, добрых людей на жизненном пути и уважения окружающих.
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С Рамаданом! Пусть Аллах хранит Вас и всю Вашу семью, пусть процветает в доме благополучие, а каждый новый день будет полон побед и новых свершений. Поздравляю!
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От всей души поздравляю со светлым и радостным праздником Рамадана! Пусть никогда не оставит вас щедрость, радость, здоровье и забота Всевышнего. Желаю светлых, обильных, наполненных верой и молитвами дней и счастливой жизни.
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Великий праздник Рамадан,
Священен он для мусульман,
Живи, молясь и не греша,
Пусть будет светлою душа!
Пусть будет счастье и покой,
Пусть радость льется в дом рекой,
Аллах от бед пусть защитит
И веру в сердце укрепит!
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Терпенья вам и процветания
В счастливый праздник Рамадан!
Пройти достойно испытание
Желаю искренне я вам.
Благословение Аллаха,
И пусть услышат небеса
Слова, что шепчите вы жарко,
Молитвенно подняв глаза.
Пусть будет в сердце откровение,
Для лучшей жизни вдохновение!
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Священный месяц Рамадан
Встречай душой открытой,
И пусть Аллахом будут все
Услышаны молитвы.
Желаю, чтобы дни поста
Несли душе покой,
Чтоб единение нашел
Ты сам с самим собой.
Пусть сердце полнится добром,
Пусть мир в семье царит,
Даст очищение Рамадан
И веру укрепит.
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Священный праздник Рамадан
Мир мусульманский отмечает,
Мы искренне всех мусульман
С днем этим важным поздравляем,
Желаем благ, побед, добра,
Смирения, покоя, счастья,
Молитва пусть поможет им,
Аллах хранит пусть от напастей!
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Праздник этот важный
От Аллаха к нам пришел.
Знать о нём обязан каждый,
Душу чистить хорошо.
Рамадан - молитвы время,
А еще запрет на грех,
Ведь людское наше племя
О грехах узнало всех!
Как построить по Корану...
... он один такой для всех.
Рамадан залечит раны,
Усмирит от всех утех!
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