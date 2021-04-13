Рамадан 2021: найкращі привітання зі святом в прозі, віршах та листівках

Поздоровлення в прозі

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Вітаю зі священним Рамаданом! Нехай в душі назавжди оселяться мир, гармонія, радість і любов. Нехай всі молитви будуть почуті і виконані. Нехай у домі завжди живе спокій і умиротворення, а рідні будуть здорові і щасливі!

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Всіх мусульман вітаю зі святом Рамадан! Нехай ваша віра завжди зігріває душу, добро огортає серце, а щирі і люблячі люди завжди будуть поруч!

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Вітаю з настанням Рамадану. Нехай в житті буде міцна віра, чиста любов і довговічне щастя. Бажаю зберегти все те, чим дорожите і що цінуєте. Вдалих днів, добрих людей на життєвому шляху і поваги оточення.

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З Рамаданом! Нехай Аллах береже Вас і всю Вашу родину, нехай процвітає у будинку добробут, а кожен новий день буде сповнений перемог та нових звершень. Вітаю!

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Від усієї душі вітаю зі світлим і радісним святом Рамадан! Нехай ніколи не залишить вас щедрість, радість, здоров'я і турбота Всевишнього. Бажаю світлих, рясних, наповнених вірою та молитвами днів і щасливого життя.

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Привітання у віршах

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Велике свято Рамадан,

Священне для мусульман,

Живи, молячись і не грішачи,

Хай буде світлою душа!

Хай буде щастя і спокій,

Хай радість ллється в будинок річкою,

Аллах від бід нехай захистить

І зміцнить віру в серці!

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Терпіння вам та процвітання

В щасливе свято Рамадан!

Пройти гідно випробування

Бажаю щиро я вам

Благословення Аллаха,

І нехай почують небеса

Слова, що шепчете ви жарко,

Молитовно піднявши очі.

Хай буде в серці одкровення,

Для кращого життя натхнення!

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Священний місяць Рамадан

Зустрічай відкритою душею,

І нехай Аллахом будуть всі

Почуті молитви.

Бажаю, щоб дні посту

Несли душі спокій,

Щоб єднання знайшов

Ти сам з самим собою.

Хай серце повниться добром,

Хай мир в сім'ї панує,

Дасть очищення Рамадан

І зміцнить віру.

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Священне свято Рамадан

Світ мусульманський відзначає,

Ми щиро всіх мусульман

З днем цим важливим вітаємо,

Бажаємо благ, перемог, добра,

Смирення, спокою, щастя,

Молитва нехай допоможе їм,

Аллах береже нехай від напастей!

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Свято цей важливе

Від Аллаха до нас прийшло.

Знати про нього зобов'язаний кожен,

Душу чистити добре.

Рамадан - час молитви,

А ще заборона на гріх,

Адже людське наше плем'я

Про гріхи дізналося всіх!

Як побудувати по Корану...

... він такий один для всіх.

Рамадан залікує рани,

Втихомирить від всіх утіх!

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Привітання в листівках

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