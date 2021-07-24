Кроме рассола: нутрицилог назвала главные средства от похмелья, которые работают

Похмелье часто воспринимается не слишком серьезно: почти у каждого бывает, и почти у всех проходит. А зря, это состояние может быть очень опасным.
Симптомы похмелья схожи с симптомами сердечной недостаточности, рассказала в своем блоге в Instagram нутрициолог Анна Биоториум.
Для сравнения:
повышение артериального давления;
одышка;
потливость;
холодные конечности;
тремор рук;
беспокоящие боли в области сердца;
проблемы со сном.
Так вот, если вы в состоянии похмелья, то очень легко пропустить проявления сердечной недостаточности. Поэтому мой вам совет - не пейте, ну а если пьете, то делайте это умеренно.
Чем помочь себе утром, после бурной ночи (фото: pexels.com)
Чем поддержать организм, если пьете алкоголь
До и после застолья выпить комплекс витаминов группы В. Без них не будет хорошей выработки ферментов, перерабатывающих алкоголь, а также фазы детоксикации будут работать недостаточно хорошо. А если ферменты вырабатываются плохо (или фазы детоксикации печени работают плохо), то похмелье вас будет ждать даже с малого количества выпитого.
Накануне обязательно примите цинк, он также участвует в вышеназванных процессах.
Янтарная кислота - как до, так и после. При сильном похмелье - каждые три часа по 2 т. Оказывает метаболическое, антиоксидантное, антигипоксическое действие. Расщепляет токсины и стимулирует образование энергии.
АЦЦ лонг - предотвращает побочные эффекты, вызванные токсичными веществами, которые снижают уровни глутатиона. А алкоголь подавляет глутамин. И когда вы перестаете пить, организм будет работать сверхурочно, чтобы увеличить уровень глутамина, поэтому, в конце концов, вы будете чаще просыпаться, а сон будет весьма прерывистым.
Возврат глутамина способствует появлению усталости, дрожи, тревожности, беспокойства и даже повышению артериального давления, которые часто ощущаются во время похмелья.
Расторопша. В ней содержатся силимарин и силибин - антиоксиданты, помогают защитить печень от токсинов, в том числе, от воздействия алкоголя. Силимарин не только увеличивает уровень глутатиона, но и помогает регенерировать клетки печени.
Витамин С. Алкоголь и курение истощают запасы витамина С, а он важен для уменьшения окислительного процесса в печени, вызванного алкоголем.
Глутаргин, стимулирует утилизацию алкоголя.
Пейте больше воды, ешьте, на пустой желудок алкоголь всасывается быстрее, не забывайте про электролиты, кокосовая вода, минеральная вода, рассол ферментированной или квашеной капусты.
Физические упражнения, если нет сил, хотя бы пройдитесь. Токсины выходят с потом.