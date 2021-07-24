Крім розсолу: нутрицілог назвала головні засоби від похмілля, які працюють

Похмілля часто сприймається не надто серйозно: майже у кожного буває, і майже у всіх проходить. А даремно, цей стан може бути дуже небезпечним.
Симптоми похмілля схожі з симптомами серцевої недостатності, розповіла в своєму блозі в Instagram нутриціолог Анна Біоторіум.
Для порівняння:
підвищення артеріального тиску;
задишка;
пітливість;
холодні кінцівки;
тремор рук;
турбують болі в області серця;
проблеми зі сном.
Так ось, якщо ви в стані похмілля, то дуже легко пропустити прояви серцевої недостатності. Тому моя вам порада - не пийте, ну а якщо п'єте, то робіть це помірно.
Чим допомогти собі вранці, після бурхливої ночі (фото: pexels.com)
Чим підтримати організм, якщо п'єте алкоголь
До і після застілля випити комплекс вітамінів групи В. Без них не буде хорошого вироблення ферментів, що переробляють алкоголь, а також фази детоксикації будуть працювати недостатньо добре. А якщо ферменти виробляються погано (або фази детоксикації печінки працюють погано), то похмілля вас чекатиме навіть з малої кількості випитого.
Напередодні обов'язково прийміть цинк, він також бере участь у вищеназваних процесах.
Бурштинова кислота - як до, так і після. При сильному похміллі - кожні три години по 2 таблетки, надає метаболічну, антиоксидантну, антигіпоксичну дію. Розщеплює токсини і стимулює утворення енергії.
АЦЦ лонг - запобігає побічним ефектам, викликаним токсичними речовинами, які знижують рівні глутатіону. А алкоголь пригнічує глутамін. І коли ви перестаєте пити, організм буде працювати понаднормово, щоб збільшити рівень глутаміну, тому, врешті-решт, ви будете частіше прокидатися, а сон буде вельми переривчастим.
Повернення глутаміну сприяє появі втоми, тремтіння, тривожності, занепокоєння і навіть підвищенню артеріального тиску, які часто відчуваються під час похмілля.
Розторопша. У ній містяться силімарин і сілібін - антиоксиданти, допомагають захистити печінку від токсинів, в тому числі, від впливу алкоголю. Силімарин не тільки збільшує рівень глутатіону, але і допомагає регенерувати клітини печінки.
Вітамін С. Алкоголь і куріння виснажують запаси вітаміну С, а він важливий для зменшення окисного процесу в печінці, викликаного алкоголем.
Глутаргін, стимулює утилізацію алкоголю.
Пийте більше води, їжте, на порожній шлунок алкоголь всмоктується швидше, не забувайте про електроліти, кокосова вода, мінеральна вода, розсіл ферментованої або квашеної капусти.
Фізичні вправи, якщо немає сил, хоча б пройдіться. Токсини виходять з потом.