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Крім розсолу: нутрицілог назвала головні засоби від похмілля, які працюють

Автор: Тетяна Турчанікова

Похмілля часто сприймається не надто серйозно: майже у кожного буває, і майже у всіх проходить. А даремно, цей стан може бути дуже небезпечним.

Симптоми похмілля схожі з симптомами серцевої недостатності, розповіла в своєму блозі в Instagram нутриціолог Анна Біоторіум.

Для порівняння:

  • підвищення артеріального тиску;
  • задишка;
  • пітливість;
  • холодні кінцівки;
  • тремор рук;
  • турбують болі в області серця;
  • проблеми зі сном.

Так ось, якщо ви в стані похмілля, то дуже легко пропустити прояви серцевої недостатності. Тому моя вам порада - не пийте, ну а якщо п'єте, то робіть це помірно.

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Чим підтримати організм, якщо п'єте алкоголь

  • До і після застілля випити комплекс вітамінів групи В. Без них не буде хорошого вироблення ферментів, що переробляють алкоголь, а також фази детоксикації будуть працювати недостатньо добре. А якщо ферменти виробляються погано (або фази детоксикації печінки працюють погано), то похмілля вас чекатиме навіть з малої кількості випитого.
  • Напередодні обов'язково прийміть цинк, він також бере участь у вищеназваних процесах.
  • Бурштинова кислота - як до, так і після. При сильному похміллі - кожні три години по 2 таблетки, надає метаболічну, антиоксидантну, антигіпоксичну дію. Розщеплює токсини і стимулює утворення енергії.
  • АЦЦ лонг - запобігає побічним ефектам, викликаним токсичними речовинами, які знижують рівні глутатіону. А алкоголь пригнічує глутамін. І коли ви перестаєте пити, організм буде працювати понаднормово, щоб збільшити рівень глутаміну, тому, врешті-решт, ви будете частіше прокидатися, а сон буде вельми переривчастим.

Повернення глутаміну сприяє появі втоми, тремтіння, тривожності, занепокоєння і навіть підвищенню артеріального тиску, які часто відчуваються під час похмілля.

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  • Розторопша. У ній містяться силімарин і сілібін - антиоксиданти, допомагають захистити печінку від токсинів, в тому числі, від впливу алкоголю. Силімарин не тільки збільшує рівень глутатіону, але і допомагає регенерувати клітини печінки.

  • Вітамін С. Алкоголь і куріння виснажують запаси вітаміну С, а він важливий для зменшення окисного процесу в печінці, викликаного алкоголем.
  • Глутаргін, стимулює утилізацію алкоголю.
  • Пийте більше води, їжте, на порожній шлунок алкоголь всмоктується швидше, не забувайте про електроліти, кокосова вода, мінеральна вода, розсіл ферментованої або квашеної капусти.
  • Фізичні вправи, якщо немає сил, хоча б пройдіться. Токсини виходять з потом.
  • Імбирний чай допоможе зняти нудоту.

Раніше нутриціолог розповіла, як харчуватися при набряках, щоб вони швидше зійшли.

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