Расставшийся с женой ведущий рассказал о неприлично частых встречах с Тиной Кароль

Теле- и радиоведущий Слава Демин поделился в сети игривым видео с популярной украинской певицей Тиной Кароль. Кроме того, он опубликовал новые фото с артисткой.
Снимки и видео Демин показал в Instagram.
"Мы стали неприлично часто встречаться", - подписал свой пост ведущий.
На видео Тина Кароль берется рукой за лицо ведущего и напевает свою новую песню "Скандал", после чего Демин просит, чтобы она его отпустила.
Отметим, что и певица и ведущий официально сейчас находятся без пары.
Видео находится в третьей карусели.
Один из подписчиков Демина спросил его, может еще с Тиной будет свидание. На что он ответил, что может это и было свидание.
Другие пользователи сети также прокомментировали это.
Напомним, Тина Кароль сделала откровенное признание о больших переменах в жизни.
Ранее Оля Полякова поставила точку в скандале с Тиной Кароль.