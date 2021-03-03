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Расставшийся с женой ведущий рассказал о неприлично частых встречах с Тиной Кароль

Автор: Роман Мирончук

Теле- и радиоведущий Слава Демин поделился в сети игривым видео с популярной украинской певицей Тиной Кароль. Кроме того, он опубликовал новые фото с артисткой.

Снимки и видео Демин показал в Instagram.

"Мы стали неприлично часто встречаться", - подписал свой пост ведущий.

На видео Тина Кароль берется рукой за лицо ведущего и напевает свою новую песню "Скандал", после чего Демин просит, чтобы она его отпустила.

Отметим, что и певица и ведущий официально сейчас находятся без пары.

Видео находится в третьей карусели.

Один из подписчиков Демина спросил его, может еще с Тиной будет свидание. На что он ответил, что может это и было свидание.

Другие пользователи сети также прокомментировали это.

  • Путь к интервью с Даном Баланом лежит через Тину Кароль;
  • Давай второе интервью с Тиной? Думаю, все бы хотели еще раз Тину у тебя в видео увидеть!
  • Тиночка, украшение любого мужчины. Слава, не поднимайте в интервью с Поляковой вопрос скандала с Тиной. Уже и так все выяснили. Пусть уже все успокоятся. Тем более этого хочет Тина;
  • Внутренняя душа Тины к себе притягивает. Я уже не говорю о внешней. В этом ее и магия!!!
  • Слава, надо с Тиной договориться насчет Дана, мы его заждались.

Напомним, Тина Кароль сделала откровенное признание о больших переменах в жизни.

Ранее Оля Полякова поставила точку в скандале с Тиной Кароль.

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Новости Украины шоубизТина Кароль
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