Ведучий, який розлучився з дружиною, розповів про непристойно часті зустрічі з Тіною Кароль

"Ми стали непристойно часто зустрічатися", - підписав свій пост ведучий.

На відео Тіна Кароль береться рукою за обличчя ведучого і наспівує свою нову пісню "Скандал", після чого Дьомін просить, щоб вона його відпустила.

Зазначимо, що і співачка і ведучий офіційно зараз знаходяться без пари.

Відео знаходиться в третій каруселі.

Один з фоловерів Дьоміна запитав його, чи може ще з Тіною буде побачення. На що він відповів, що може це і було побачення.

Інші користувачі мережі також прокоментували це.