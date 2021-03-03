Ведучий, який розлучився з дружиною, розповів про непристойно часті зустрічі з Тіною Кароль

Теле - і радіоведучий Слава Дьомін поділився в мережі грайливим відео з популярною українською співачкою Тіною Кароль. Крім того, він опублікував нові фото з артисткою.
Знімки і відео Дьомін показав Instagram.
"Ми стали непристойно часто зустрічатися", - підписав свій пост ведучий.
На відео Тіна Кароль береться рукою за обличчя ведучого і наспівує свою нову пісню "Скандал", після чого Дьомін просить, щоб вона його відпустила.
Зазначимо, що і співачка і ведучий офіційно зараз знаходяться без пари.
Відео знаходиться в третій каруселі.
Один з фоловерів Дьоміна запитав його, чи може ще з Тіною буде побачення. На що він відповів, що може це і було побачення.
Інші користувачі мережі також прокоментували це.
Нагадаємо, Тіна Кароль зробила відверте зізнання про великі зміни в житті.
Раніше Оля Полякова поставила крапку в скандалі з Тіною Кароль.