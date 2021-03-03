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Ведучий, який розлучився з дружиною, розповів про непристойно часті зустрічі з Тіною Кароль

Автор: Роман Мирончук

Теле - і радіоведучий Слава Дьомін поділився в мережі грайливим відео з популярною українською співачкою Тіною Кароль. Крім того, він опублікував нові фото з артисткою.

Знімки і відео Дьомін показав Instagram.

"Ми стали непристойно часто зустрічатися", - підписав свій пост ведучий.

На відео Тіна Кароль береться рукою за обличчя ведучого і наспівує свою нову пісню "Скандал", після чого Дьомін просить, щоб вона його відпустила.

Зазначимо, що і співачка і ведучий офіційно зараз знаходяться без пари.

Відео знаходиться в третій каруселі.

Один з фоловерів Дьоміна запитав його, чи може ще з Тіною буде побачення. На що він відповів, що може це і було побачення.

Інші користувачі мережі також прокоментували це.

  • Шлях до інтерв'ю з Даном Баланом лежить через Тіну Кароль;
  • Давай друге інтерв'ю з Тіною? Думаю, всі б хотіли ще раз Тіну у тебе в відео побачити!
  • Тіночка, прикраса будь-якого чоловіка. Слава, не підіймайте в інтерв'ю з Полякової питання скандалу з Тіною. І так вже все з'ясували. Нехай вже всі заспокояться. Тим більше цього хоче Тіна;
  • Внутрішня душа Тіни до себе притягує. Я вже не кажу про зовнішню. В цьому її і магія!!!
  • Слава, треба з Тіною домовитися щодо Дана, ми його зачекалися.

Нагадаємо, Тіна Кароль зробила відверте зізнання про великі зміни в житті.

Раніше Оля Полякова поставила крапку в скандалі з Тіною Кароль.

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Новини України шоубизТіна Кароль
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