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Разгладит морщины и омолодит кожу: нутрициолог назвала одно натуральное средство для домашней косметички

Новина українською →
Четверг 20 января 2022 09:09
Разгладит морщины и омолодит кожу: нутрициолог назвала одно натуральное средство для домашней косметички Нутрициолог Евгения Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Автор: Татьяна Турчаникова

Походы в салон красоты – не самое дешевое удовольствие, но отлично выглядеть хочет девушка с любым бюджетом.

Нутрициолог Евгения Хелс в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала, какое натуральное средство стоит держать в своей аптечке – оно улучшает кожу.

Янтарная кислота для лица

  • Нормализует структуру клетки, стимулирует и активирует внутриклеточный метаболизм. Это приводит к удалению токсинов, возвращается эластичность и свежесть кожи, здоровый цвет лица. Улучшение питания клеток снижает видимость шрамов, мешков под глазами, морщин.
  • Янтарная кислота справляется и с такими заболеваниями, как акне.

Разгладит морщины и омолодит кожу: нутрициолог назвала одно натуральное средство для домашней косметичкиКрасивая кожа (фото: pexels.com)

Для улучшения состояния кожи: метод использования

  1. Измельчите 2 таблетки янтарной кислоты, полученный порошок разбавьте 1 ст. л. воды, перемешайте. Нанесите эту кашицу на лицо (избегайте области непосредственно рядом с глазами). Не смывайте 20 минут. Повторяйте каждую неделю.
  2. Измельчите 2-3 таблетки янтарной кислоты и добавьте 1 столовую ложку оливкового масла. Сделайте массаж кашицей по массажным линиям и оставьте примерно на полчаса, после чего смойте.

Эта маска отлично омолаживает кожу, разглаживает мелкие морщины.

Разгладит морщины и омолодит кожу: нутрициолог назвала одно натуральное средство для домашней косметичкиИ для здоровья, и для красоты (фото: pexels.com)

Также янтарная кислота используется для профилактики простуд и ОРВИ.

При использовании кислоты следуйте инструкции по применению:

1. Для профилактики заболеваний и улучшения общего самочувствия, пить по 1 таблетке янтарной кислоты дважды в сутки в течение 1 месяца. Обычно дозировка таблетки составляет 0,25 г.

2. При недомогании или подозрении на ОРВИ рекомендуется пить препараты янтарной кислоты по 3 таблетки дважды в день первые 2 дня заболевания, до того, как начнется повышение температуры. ⠀

3. Чтобы поднять давление 2 таблетки растолочь и принять вместе с завтраком.

Важно!

  • При применении янтарной кислоты, помните, что ее нельзя пить таблетками на голодный желудок!
  • Только во время еды и лучше измельчить. Желательно на завтрак и обед. Очень бодрит, можете не уснуть в 22:00.
  • Янтарная кислота противопоказана людям, которые страдают:

– язвой желудка и 12-перстной кишки, поскольку вещество может вызвать повышенную секрецию желудочного сока,

– гипертонией, глаукомой – янтарная кислота может повысить давление,

– мочекаменной болезнью – может способствовать образованию камней в почках,

– индивидуальной непереносимостью, аллергией на янтарную кислоту.

Обязательно проконсультируйтесь со своим врачом перед употреблением!

Раньше нутрициолог назвала натуральный напиток, который заряжает энергией.

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