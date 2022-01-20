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Розгладить зморшки і омолодить шкіру: нутриціолог назвала один натуральний засіб для домашньої косметички

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Четвер 20 січня 2022 09:09
Розгладить зморшки і омолодить шкіру: нутриціолог назвала один натуральний засіб для домашньої косметички Нутриціолог Євгенія Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Автор: Тетяна Турчанікова

Походи в салон краси – не найдешевше задоволення, але відмінно виглядати хоче дівчина з будь-яким бюджетом, згодні?

Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму блозі про здорове харчування в Instagram розповіла, який натуральний засіб варто тримати в своїй аптечці – допоможе шкірі сяяти!

Бурштинова кислота для обличчя

  • Нормалізує структуру клітини, стимулює і активує внутрішньоклітинний метаболізм. Це призводить до видалення токсинів, повертається еластичність і свіжість шкіри, здоровий колір обличчя. Поліпшення живлення клітин знижує видимість шрамів, мішків під очима, зморшок.
  • Бурштинова кислота справляється і з такими захворюваннями, як акне.

Розгладить зморшки і омолодить шкіру: нутриціолог назвала один натуральний засіб для домашньої косметичкиКрасива шкіра (фото: pexels.com)

Для поліпшення стану шкіри: метод використання

  1. Подрібніть 2 таблетки бурштинової кислоти, отриманий порошок розбавте 1 ст. л. води, перемішайте. Нанесіть цю кашку на обличчя (уникайте області безпосередньо поруч з очима). Не змивайте 20 хвилин. Повторюйте щотижня.
  2. Подрібніть 2-3 таблетки бурштинової кислоти і додайте 1 столову ложку оливкової олії. Зробіть масаж кашкою по масажних лініях і залиште приблизно на півгодини, після чого змийте.

Ця маска відмінно омолоджує шкіру, розгладжує дрібні зморшки.

Розгладить зморшки і омолодить шкіру: нутриціолог назвала один натуральний засіб для домашньої косметичкиІ для здоров'я, і для краси (фото: pexels.com)

Також бурштинова кислота використовується для профілактики застуд і ГРВІ.

При використанні кислоти дотримуйтесь інструкції по застосуванню:

1. Для профілактики захворювань і поліпшення загального самопочуття, пити по 1 таблетці бурштинової кислоти двічі на добу протягом 1 місяця. Зазвичай дозування таблетки становить 0,25 г.

2. При нездужанні або підозрі на ГРВІ рекомендується пити препарати бурштинової кислоти по 3 таблетки двічі на день перші 2 дні захворювання, до того, як почнеться підвищення температури. ⠀

3. Щоб підняти тиск 2 таблетки потовкти і прийняти разом зі сніданком.

Важливо!

  • При застосуванні бурштинової кислоти, пам'ятайте, що її не можна пити таблетками на голодний шлунок!
  • Тільки під час їжі і краще подрібнити. Бажано – на сніданок і обід. Дуже бадьорить, можете не заснути о 22: 00.
  • Бурштинова кислота протипоказана людям, які страждають:

– виразкою шлунка і 12-палої кишки, оскільки речовина може викликати підвищену секрецію шлункового соку,

– гіпертонією, глаукомою – бурштинова кислота може підвищити тиск,

– сечокам'яною хворобою – може сприяти утворенню каменів у нирках,

– індивідуальною непереносимістю, алергією на бурштинову кислоту.

Обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем перед вживанням!

Раныше нутриціолог назвала натуральний напій, який заряджає енергією.

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