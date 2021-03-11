Разгневанный сын Григория Чапкиса покинул Украину: что произошло

Чтобы мужчине разрешили вылет, ему пришлось сделать три теста на коронавирус и собрать достаточное количество документов и справок.

На опубликованном видео мужчина не на шутку разгневан из-за такой проволочки. Он поставил рассерженный эмодзи и с возмущением показал бумаги.

Сын Чапкиса покинул Украину (видео)

Напомним, что 42-летний Грег прилетел в Киев, когда отцу стало хуже после перенесенной еще в декабре 2020-го двусторонней пневмонии.

Сам Григорий Чапкис после долгой болезни очень слаб, но уже выходит на прогулки. В сентябре 2020-го знаменитый судья "Танцев со звездами" женился в четвертый раз на женщине, младшей от него на 52 года.

От первых двух жен у Чапкиса есть дочь Лилия и сын Грег (Григорий). Дети хореографа продолжают дело отца в Италии и США.