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Розгніваний син Григорія Чапкіса покинув Україну: що сталося

Автор: Світлана Мащенко

Син 91-річного балетмейстера Григорія Чапкіса покинув Україну після тижневого перебування на батьківщині. Хореограф полетів до США, де у нього своя танцювальна школа. Але не обійшлося без неприємностей.

Про це Грег розповів в Instagram-stories

Щоб чоловікові дозволили виліт, йому довелося зробити три тести на коронавірус і зібрати достатню кількість документів і довідок.

На опублікованому відео чоловік не на жарт розгнівався через таке зволікання. Він поставив розсерджений емодзі і з обуренням показав папери.

Син Чапкіса покинув Україну (відео)

Нагадаємо, що 42-річний Грег прилетів у Київ, коли батькові стало гірше після перенесеної ще в грудні 2020-го двосторонньої пневмонії.

Сам Григорій Чапкіс після довгої хвороби дуже слабкий, але вже виходить на прогулянки. У вересні 2020-го знаменитий суддя "Танців з зірками" одружився в четвертий раз на жінці, яка молодша від нього на 52 роки.

Від перших двох дружин у Чапкіса є дочка Лілія і син Грег (Григорій). Діти хореографа продовжують справу батька в Італії та США.

Раніше ми показували відео, на якому Григорій Чапкіс гуляє по Києву під ручку з сином і розповідає про своє самопочуття.

Після перенесеної в грудні пневмонії, Григорій Чапкіс ще двічі бував у лікарні - у січні і лютому.

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Новини України Григорий Чапкис
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