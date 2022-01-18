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Быть в ресурсе: куда девается энергия и как ее восполнить

Автор: Марина Настевич

Проснулась и уже устала - знакомое состояние? Почему кто-то просыпается легко, с улыбкой и желанием жить, а кто-то перед сном мечтает о большем, но сил на реализацию вечно нет.

Нутрициолог Анна Елькина рассказала в Instagram о том, куда девается наша энергия и дала советы, как же ее восполнить.

1. Устраняем "утечки" энергии:

  • хронический недосып и сон после 23. Организм не восстановился - утром силы на нуле
  • поздний плотный ужин - вместо восстановления организм занимается пищеварением - утром разбитость, отеки, тяжесть
  • отсутствие полезного завтрака и воды по утрам. Организму требуется "заправка бензином" для энергии с самого утра
  • затяжной стресс (ответственная работа, тревожный характер, проблемы в семье, частые переезды и т.д.). У тела не хватает ресурса, оно устало - подбираем витамины, травы и, при возможности, даем отдых.

Иллюстративное фото (pexels.com)


2. Смотрим глубже - в анализы:

  • щитовидная железа
  • показатели железа
  • маркеры воспаления
  • патогенов - гельминты, бактерии, грибы, вирусы
  • состояние ЖКТ
  • кортизол, гормоны.


Мое мнение - здесь нужен специалист, кто грамотно расшифрует анализы и составит план оздоровления и возвращения энергии. Сами запутаетесь в информации. Натуропатия и нутрициология - это профессия, такая же как юрист, бухгалтер, слесарь и здесь нужен эксперт.

3. Наполняемся энергией:

  • чистая вода в течение дня
  • разнообразие продуктов, правильное их сочетание и распределение в течение дня для максимальной энергии
  • полезные привычки для бодрости - каждую неделю вводим по одной. Доступны каждой и нужно лишь 5 минут времени
  • выпишите, что наполняет вас энергией ( ванна с солью, танцы, встреча с подругами, поход в лес, шоппинг, чай с имбирем...) и включите в расписание 2-3 раза в неделю

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ранее нутрициолог рассказала, как с помощью питания справиться с воспалением в организме.

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