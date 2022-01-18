Бути в ресурсі: куди дівається енергія і як її повернути

Прокинулася і вже втомилася - знайомий стан? Чому хтось прокидається легко, з посмішкою і бажанням жити, а хтось перед сном мріє про більше, але сил на реалізацію вічно немає.
Нутриціолог Анна Єлькіна розповіла в Instagram про те, куди дівається наша енергія і дала поради, як же її заповнити.
1. Усуваємо "витоки" енергії:
хронічний недосип і сон після 23. Організм не відновився - вранці сили на нулі
пізня щільна вечеря - замість відновлення організм займається травленням - вранці розбитість, набряки, тяжкість
відсутність корисного сніданку і води вранці. Організму потрібно "заправка бензином" для енергії з самого ранку
затяжний стрес (відповідальна робота, тривожний характер, проблеми в сім'ї, часті переїзди і т.д.). У тіла не вистачає ресурсу, воно втомилося - підбираємо вітаміни, трави і, при можливості, даємо відпочинок.
Ілюстративне фото (pexels.com)
2. Дивимося глибше - в аналізи:
щитовидна залоза
показники заліза
маркери запалення
патогенів-гельмінти, бактерії, гриби, віруси
стан шлунково-кишкового тракту
кортизол, гормони.
Моя думка - тут потрібен фахівець, хто грамотно розшифрує аналізи і складе план оздоровлення та повернення енергії. Самі заплутаєтеся в інформації. Натуропатія і нутриціологія - це професія, така ж як юрист, бухгалтер, слюсар і тут потрібен експерт.
3. Наповнюємося енергією:
чиста вода протягом дня
різноманітність продуктів, правильне їх поєднання і розподіл протягом дня для максимальної енергії
корисні звички для бадьорості - щотижня вводимо по одній. Доступні кожній і потрібно лише 5 хвилин часу
випишіть, що наповнює вас енергією ( ванна з сіллю, танці, зустріч з подругами, похід в ліс, Шопінг, чай з імбиром...) і включіть в розклад 2-3 рази на тиждень