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Родительская суббота 10 апреля: что можно и нельзя делать в этот день

Автор: Lite

10 апреля 2021 года у православных христиан называется Родительской субботой. Она называется так потому, что поминают в этот день не только умерших родителей, но и вообще всех ушедших в мир иной православных – друзей, знакомых, коллег.

Обо всех приметах и запретах - читайте ниже в нашем материале.

В родительскую субботу принято посещать могилы умерших родственников и бывать в храмах, чтобы поставить поминальные свечи и помолиться о душах умерших. Во Вселенскую субботу помянуть нужно и других умерших знакомых, которые были вам дороги.

Что можно сделать в этот день

В память об умершем человеке можно устроить поминальный обед. Однако ставить на стол алкоголь нельзя, как и оставлять на могилке табак или спиртное, даже если покойник «уважал» эти вещи.

Вспоминая об усопших, их нельзя критиковать, осуждать или в чем-то упрекать, вспоминать былые обиды. Как говорится, о покойниках следует говорить хорошо, или молчать.

Что нельзя делать

Нельзя в родительскую субботу проводить шумные увеселительные мероприятия, выяснять отношения и ругаться.

Лучше отложите домашнюю работу на потом, чтобы было время сделать то, что необходимо в этот день и почтить память умерших.

Церковь напоминает, что на дворе Великий пост, поэтому 10 апреля не допускается никаких пышных застолий. Естественно, запрещено употреблять в пищу любые продукты животного происхождения, а также алкоголь.

Отметим, что в следующий раз Родительская суббота пройдет 11 мая, уже после того, как пост завершится.

Всего по православному календарю несколько родительских суббот в 2021 году:

6 марта была Вселенская мясопустная родительская суббота. Ежегодно ее отмечают в последнюю субботу перед Великим Постом.

27 марта, 3 апреля, 10 апреля - Родительские субботы во время Великого поста.

11 мая - Радоница, отмечается на 9-й день после Пасхи. Считается самой известным поминальным днем. Родных поминают пасхальной трапезой, посещают кладбища.

19 июня - Троицкая Вселенская родительская суббота, отмечается накануне Святой Троицы.

6 ноября - Дмитриевская родительская суббота - в честь мученика Дмитрия Солунского, последняя в году.

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