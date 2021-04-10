Батьківська субота 10 квітня: що можна на заборонено робити в цей день

У батьківську суботу прийнято відвідувати могили померлих родичів і бувати у храмах, щоб поставити поминальні свічки і помолитися за душі померлих. У Вселенську суботу пом'янути потрібно і інших померлих знайомих, які були вам дорогі.

Що можна зробити в цей день

В пам'ять про померлу людину можна влаштувати поминальний обід. Проте ставити на стіл алкоголь не можна, як і залишати на могилці тютюн чи алкоголь, навіть якщо небіжчик «поважав» ці речі.

Згадуючи про покійних, їх не можна критикувати, засуджувати або в чомусь дорікати, згадувати минулі образи. Як кажуть, про мертвих треба говорити добре, або мовчати.

Що не можна робити

Не можна у батьківську суботу проводити гучні розважальні заходи, з'ясовувати стосунки й лаятися.

Краще відкладіть домашню роботу на потім, щоб був час зробити те, що необхідно в цей день і вшанувати пам'ять померлих.

Церква нагадує, що на дворі Великий піст, тому 10 квітня не допускається ніяких пишних застіль. Звичайно, заборонено вживати в їжу будь-які продукти тваринного походження, а також алкоголь.

Відзначимо, що в наступний раз Батьківська субота пройде 11 травня, вже після того, як завершиться пост.

Всього за православним календарем кілька батьківських субот у 2021 році:

6 березня була Вселенська батьківська субота м'ясопусна. Щорічно відзначають в останню суботу перед Великим Постом.

27 березня, 3 квітня, 10 квітня - Батьківські суботи під час Великого посту.

11 травня - Радониця, наголошується на 9-й день після Пасхи. Вважається найбільш відомим поминальним днем. Рідних поминають великодньою трапезою, відвідують кладовища.

19 червня - Троїцька Вселенська батьківська субота, відзначається напередодні Святої Трійці.

6 листопада - Дмитрівська батьківська субота - на честь мученика Дмитра Солунського, остання в році.