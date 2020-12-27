Родителям, ребенку и другу: Андре Тан посоветовал, что подарить на Новый год любимым

Андре Тан недавно рассказал, какую шапку выбрать зимой. Украинский дизайнер даже показал примеры нужных моделей и напомнил, что морозить уши - не круто.

Косынка, привет, детский помпон, пока - какие модели стоит носить, а какие нет, посмотреть можно здесь.

А теперь Андре решил напомнить, что скоро Новый год - какие подарки выбрать родным и близким? Каждому нужно что-то особенное и каждому - что-то свое.

"Очереди в супермаркетах по 20 человек, переполненные салоны красоты и бегающие в панике люди в ТРЦ. Да-да, вы не ошиблись. Это атмосфера последних выходных в 2020 году. Весь мир сейчас ищет достойные подарки для близких. Ну и конечно же себе, любимому.

Решил немного облегчить вам жизнь и приготовил идеи для подарков", - написал Андре.



Андре Тан плохого не посоветует (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

"Любимому человеку

Тут вариантов просто масса, все зависит от ваших возможностей и желаний партнера. Но просто незаменимым дополнением к любому подарку станет письмо. Да-да, придется вспомнить, как держать ручку. Напишите любимому человеку благодарность за прошедший год и вспомните теплые моменты.

Родителям

Дайте возможность близким отдохнуть 31-го декабря, а не стоять весь день у плиты. Множество ресторанов предлагают новогодний стол с доставкой на дом: оливье, селедка под шубой, бутерброд с икрой и даже холодец.

Ребенку

Вероятнее всего, ваше чадо с огромными глазами рассказывает об эпл вотч или о селфи-палке. Но уже через месяц это явно будет валяться где-то в шкафу. Как насчет фейерверка? Запустите его вместе.

Друзьям

Дарите впечатления: поход в СПА, стоун-массаж или урок молекулярной кухни. Как минимум, дадите возможность залить новую фоточку в сторис", - посоветовал Тан.

Напомним, недавно украинский дизайнер Андре Тан показал на конкретных примерах, какие свитера стоит носить этой зимой, а какие лучше выбросить.