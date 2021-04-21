Роллер для массажа, как в Instagram: косметолог рассказала, нужен ли он на самом деле

Косметолог подчеркнула, что этот роллер эффективен при отеках по утрам (лимфодренаж, помогает вывести токсины и излишнюю жидкость). А вечером он помогает расслабить мышцы лица.

"Фишка в том, что камень для роллеров (нефрит, кварц) можно очень быстро нагреть и очень быстро охладить, получая от массажа разный эффект. Нет большой разницы, будет роллер из нефрита или кварца. Механизм работы один", - рассказала Фокси.

Роллер поможет расслабиться по вечерам (фото: instagram.com/foxy_esthetique)

Нагреть: для тонизирующего массажа

Если пройтись роллером по тканевой маске, сыворотке, маслу, крему, вы сделаете расслабляющий / тонизирующий массаж, и немного улучшите впитывание средства. В этом случае его лучше заранее слегка нагреть в теплой воде.

Охладить: от отеков⠀

Чтобы убрать отеки, заранее охладите роллер в холодильнике.

Кому особенно нужен такой роллер⠀

"Людям, склонным к отекам, и ощущающим напряженность в мышцах. Теоретически, его можно использовать и на сухой коже, но я предпочитаю по сывороткам или тканевым маскам (последние я использую только для этой цели)", - рассказала Яна.