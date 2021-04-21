Роллер для масажу, як в Instagram: косметолог розповіла, чи потрібен він насправді

Косметолог підкреслила, що цей ролер ефективний при набряках вранці (лімфодренаж, допомагає вивести токсини і зайву рідину). А ввечері він допомагає розслабити м'язи обличчя.

"Фішка в тому, що камінь для ролерів (нефрит, кварц) можна дуже швидко нагріти і дуже швидко охолодити, отримуючи від масажу різний ефект. Немає великої різниці, буде ролер з нефриту або кварцу. Механізм роботи один", - розповіла Фоксі.

Роллер допоможе розслабитися вечорами (фото: instagram.com/foxy_esthetique)

Нагріти: для тонізуючого масажу

Якщо пройтися ролером по тканинній масці, сироватці, маслу, кремові, ви зробите розслабляючий / тонізуючий масаж, і трохи поліпшите вбирання засобу. В цьому випадку його краще заздалегідь злегка нагріти в теплій воді.

Охолодити: від набряків⠀

Щоб прибрати набряки, заздалегідь охолодіть ролер в холодильнику.

Кому особливо потрібен такий роллер⠀

"Людям, схильним до набряків, і тим, що відчувають напруженість в м'язах. Теоретично, його можна використовувати і на сухій шкірі, але я віддаю перевагу сироваткам або тканинним маскам (останні я використовую тільки для цієї мети)", - розповіла Яна.