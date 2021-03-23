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Роскошный особняк Софии Ротару показали на видео: имеет необычную форму

Автор: Lite

Популярная украинская певица София Ротару владеет роскошным особняком среди соснового бора, который находится в 22 километрах от Киева. При этом его площадь составляет примерно 300 квадратных метров, а стоимость оценивается минимум в 2 миллиона долларов.

Видео особняка артистки показали в программе "Викриття" на Youtube-канале Kyiv LIVE.

В доме - три этажа с панорамными окнами и высокими потолками. В гостиной весит люстра в средневековом стиле. Также там установлена стеклянная стена от пола до потолка и есть камин.

Дом Софии Ротару (скриншот с видео)

Особняк имеет необычную форму. Его спроектировали из деревянных колод, которые купили в Финляндии. Позже сруб решили утеплить внешней облицовкой.

Дом Софии Ротару (скриншот с видео)

При этом площадь участка Софии Ротару составляет около 20 соток. Певица заказала два десятка елок по 4 метра в высоту, чтобы озеленить его.

Дом Софии Ротару (скриншот с видео)

Кроме самого особняка на территории участка также есть гостевой домик из сруба, деревянная беседка и помещение для садового инвентаря.

Дом Софии Ротару засняли на видео (видео: YouTube)

Напомним, журналисты показали элитный дом Олега Винника в центре Киева. Артист живет в престижной реконструированной девятиэтажке, которая в прошлом была обычным общежитием. Но соседом певца стать невозможно, поскольку все апартаменты в доме заселены, и никто не продает жилье в этом доме.

Ранее журналисты рассказали, на чем ездят Тина Кароль, Оля Полякова, Могилевская и другие украинские звезды.

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