RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Розкішний особняк Софії Ротару показали на відео: має незвичайну форму

Автор: Lite

Популярна українська співачка Софія Ротару володіє розкішним особняком серед соснового бору, який знаходиться за 22 кілометри від Києва. При цьому його площа становить приблизно 300 квадратних метрів, а вартість оцінюється мінімум у 2 мільйони доларів.

Відео особняка артистки показали в програмі "Викриття" на Youtube-каналі Kyiv LIVE.

В домі - три поверхи з панорамними вікнами і високими стелями. У вітальні висить люстра в середньовічному стилі. Також там встановлена скляна стіна від підлоги до стелі і є камін.

Будинок Софії Ротару (скріншот з відео)

Особняк має незвичайну форму. Його спроектували з дерев'яних колод, які купили у Фінляндії. Пізніше зруб вирішили утеплити зовнішнім облицюванням.

Будинок Софії Ротару (скріншот з відео)

При цьому площа ділянки Софії Ротару становить близько 20 соток. Співачка замовила два десятки ялинок по 4 метри у висоту, щоб озеленити його.

Будинок Софії Ротару (скріншот з відео)

Крім самого особняка на території ділянки також є гостьовий будиночок зі зрубу, дерев'яна альтанка і приміщення для садового інвентарю.

Будинок Софії Ротару зняли на відео (відео: YouTube)

Нагадаємо, журналісти показали елітний будинок Олега Винника в центрі Києва. Артист живе в престижній реконструйованій дев'ятиповерхівці, яка в минулому була звичайним гуртожитком. Але сусідом співака стати неможливо, оскільки всі апартаменти в будинку заселені, і ніхто не продає житло в цьому будинку.

Раніше журналісти розповіли, на чому їздять Тіна Кароль, Оля Полякова, Могилевська та інші українські зірки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Ротарушоубиз
Читайте також
Творці "Орла і Решки" заявили про розлучення: прожили разом 20 років
Ольга Куриленко поскаржилася на бідність українських мам-одиначок і показала раритетне фото
Прогноз погоди