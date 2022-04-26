Российские военные разворовали дом музыканта Дили и устроили "день открытых дверей"

Музыкант Диля, который был участником группы "Танок на майдані Конго", сообщил, что его дом ограбили российские оккупанты. Где находится жилище он не уточнил.

О мародерстве солдат артист сообщил на своей странице в Instagram.

"Пришел в дом "русский мир" и устроил "день открытой двери"... Надеюсь, все что украли, далеко не донесли, а где-то похоронили вместе с собой...", - написал Диля и опубликовал видео.

Напомним, что ранее Диля поборол страшную болезнь. В феврале 2016 года музыкант объявил, что у него диагностировали онкологию. После этого он перенес операцию.

В марте 20222 года Эдуард сообщил радостную новость - ему удалось побороть онкологию. Также музыкант снова вступил в брачные узы.