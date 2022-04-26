UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские военные разворовали дом музыканта Дили и устроили "день открытых дверей"

Диля сообщил об ограблении его дома оккупантами (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Музыкант Диля, который был участником группы "Танок на майдані Конго", сообщил, что его дом ограбили российские оккупанты. Где находится жилище он не уточнил.

О мародерстве солдат артист сообщил на своей странице в Instagram.

"Пришел в дом "русский мир" и устроил "день открытой двери"... Надеюсь, все что украли, далеко не донесли, а где-то похоронили вместе с собой...", - написал Диля и опубликовал видео.

Напомним, что ранее Диля поборол страшную болезнь. В феврале 2016 года музыкант объявил, что у него диагностировали онкологию. После этого он перенес операцию.

В марте 20222 года Эдуард сообщил радостную новость - ему удалось побороть онкологию. Также музыкант снова вступил в брачные узы.

Как мы сообщали ранее, российские оккупанты ограбили солистку KAZKA Александру Зарицкую.

Читайте LITE в Google News
оккупанты