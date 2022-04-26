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Російські військові розікрали будинок музиканта Ділі і влаштували "день відкритих дверей"

Діля повідомив про пограбування його будинку окупантами (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Музикант Діля, який був учасником групи "Танок На майдані Конго", повідомив, що його будинок пограбували російські окупанти. Де знаходиться житло він не уточнив.

Про мародерство солдатів артист повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Прийшов в будинок "русский мир" і влаштував "день відкритих дверей"... Сподіваюся, все що вкрали, далеко не донесли, а десь поховали разом з собою...",- написав Діля і опублікував відео.

Нагадаємо, що раніше Діля поборов страшну хворобу. У лютому 2016 року музикант оголосив, що у нього діагностували онкологію. Після цього він переніс операцію.

У березні 20222 року Едуард повідомив радісну новину - йому вдалося побороти онкологію. Також музикант знову вступив у шлюбні узи.

Як ми повідомляли раніше, російські окупанти пограбували солістку Kazka Олександру Зарицьку.

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