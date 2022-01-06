Рождественский сочельник 2022: что категорически нельзя делать в этот день

Считается, что до этого дня мир и Бог были разлучены грехом, и человек, как бы он ни рвался к встрече с Богом, не мог ее осуществить.

История этого дня

История гласит, что еще в конце III - начале IV веков христиане начали отмечать Рождество и Крещение Спасителя в один день - 6 января под общим наименованием Богоявления.

Рождественский сочельник считается днем усиленного приготовления к празднику Рождества Христова. В этот день принято отказываться от пищи до появления первой звезды. Данная традиция связана с преданием о появлении Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Христа.

После поста было принято начинать есть с сочива или кутьи - зернами размоченной пшеницы с мёдом и фруктами. Вечером в семьях принято собираться на торжественную трапезу с постными блюдами, а после окончания приема пищи верующие направляются в храм на вечернее богослужение.

Главные приметы этого дня

Если на Рождество капель - не уродится ни огурцов, ни проса, а греча хороша будет.

Иней на деревьях - к хорошему урожаю хлебов.

Снежная погода - добрые хлеба.

Ясный день - к хорошему урожаю.

Коли тропинки черны - урожай на гречу.

Погода ясная - к урожаю гороха.

Метель на Рождество - пчелы будут хорошо роиться.

Что нельзя делать в сочельник