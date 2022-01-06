Різдвяний святвечір 2022: що категорично не можна робити в цей день

Вважається, що до цього дня світ і Бог були розлучені гріхом, і людина, як би він не рвався до зустрічі з Богом, не міг її здійснити.

Історія цього дня

Історія свідчить, що ще в кінці III-початку IV століть християни почали відзначати Різдво і Хрещення Спасителя в один день - 6 січня під загальним найменуванням Богоявлення.

Різдвяний святвечір вважається днем посиленого приготування до свята Різдва Христового. У цей день заведено відмовлятися від їжі до появи першої зірки. Дана традиція пов'язана з переказом про появу Віфлеємської зірки, яка сповістила про народження Христа.

Після посту було заведено починати їсти з сочива або куті - зернами розмоченої пшениці з медом і фруктами. Увечері в сім'ях заведено збиратися на урочисту трапезу з пісними стравами, а після закінчення прийому їжі віруючі направляються в храм на вечірнє богослужіння.

Головні прикмети цього дня

Якщо на Різдво крапель - не вродить ні огірків, ні проса, а гречка хороша буде.

Іній на деревах - до хорошого врожаю хлібів.

Снігова погода - добрі хліба.

Ясний день - до хорошого врожаю.

Коли стежки чорні - урожай на гречку.

Погода ясна - до врожаю гороху.

Заметіль на Різдво - бджоли будуть добре роїтися.

Що не можна робити в святвечір