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Різдвяний святвечір 2022: що категорично не можна робити в цей день

Автор: Styler

6 січня 2022 року - це Різдвяний святвечір - переддень свята Різдва Христового. Вважається, що назва святвечора походить від соченя - назви коржів на конопляній олії, які пеклися раніше на свято.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Вважається, що до цього дня світ і Бог були розлучені гріхом, і людина, як би він не рвався до зустрічі з Богом, не міг її здійснити.

Історія цього дня

Історія свідчить, що ще в кінці III-початку IV століть християни почали відзначати Різдво і Хрещення Спасителя в один день - 6 січня під загальним найменуванням Богоявлення.

Різдвяний святвечір вважається днем посиленого приготування до свята Різдва Христового. У цей день заведено відмовлятися від їжі до появи першої зірки. Дана традиція пов'язана з переказом про появу Віфлеємської зірки, яка сповістила про народження Христа.

Після посту було заведено починати їсти з сочива або куті - зернами розмоченої пшениці з медом і фруктами. Увечері в сім'ях заведено збиратися на урочисту трапезу з пісними стравами, а після закінчення прийому їжі віруючі направляються в храм на вечірнє богослужіння.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо на Різдво крапель - не вродить ні огірків, ні проса, а гречка хороша буде.
  • Іній на деревах - до хорошого врожаю хлібів.
  • Снігова погода - добрі хліба.
  • Ясний день - до хорошого врожаю.
  • Коли стежки чорні - урожай на гречку.
  • Погода ясна - до врожаю гороху.
  • Заметіль на Різдво - бджоли будуть добре роїтися.

Що не можна робити в святвечір

  • Не можна нічого робити по дому, тому всі справи, в тому числі і їжу, краще приготувати 5 січня.
  • На Святвечір не можна лихословити, лаятися або сваритися.
  • Не можна вживати і спиртне.
  • Забороняється полювати або рибалити.
  • Заборонено гадати і ворожити.
  • Не можна сідати за святковий стіл в старому або невипраному одязі.

Раніше ми писали про всі церковні свята, які ми будемо відзначати в січні 2022.

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