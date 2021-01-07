Рождество 2021: милые открытки и лучшие поздравления со светлым праздником

Рождество является одним из важнейших религиозных праздников, с которым связано большое количество торжественных церковных служб в честь рождения Сына Божьего Иисуса Христа, народных обрядов с колядками, традициями собираться в кругу семьи за обильной праздничной вечерей.

Если накануне главнейшего православного христианского праздника на Святвечер вы за кутьей не успели поздравить всех родных и близких, друзей и коллег, на Рождество 7 января мы сделали подборку милых и красивых открыток и запоминающихся добрых стихов как для взрослых, так и для детей.

Поздравления с Рождеством 2021 в стихах и открытках

Рождество - это время чудес,

Рождество - это время подарков.

С Рождеством! Пусть сегодня с небес

Светят звезды особенно ярко.

Пусть исполнятся ваши мечты,

А невзгоды пройдут себе мимо.

Пусть все помыслы будут чисты,

И Господь пусть хранит всех любимых.

***

Тихо в ночь под Рождество

В мир шагает волшебство:

Ходит сказка по домам,

В сны заглядывая к нам.

Рождество Христово дарит

Сердцу радость и покой.

И надежду, что сияет

Нам Рождественской звездой.

В этот праздник я желаю

Счастья всем, любви, добра.

Принесет нам мир и радость

Пусть рождение Христа.

***

В окно стучится Рождество, и в такт

Кружат снежинки за окном. И так

За годом год, за веком век идет,

Как непрерывный временной коловорот.

И снова Рождество заходит в дом

С подарками, улыбками, теплом,

И, растворяя темень и беду,

Нам явит небо новую Звезду!

***

Открытки с Рождеством 2021 (фото: pinterest.com)

***

Любовь моя, сегодня Рождество!

И все нам кажется волшебным!

С тобою рядом так тепло,

Присутствие твое мне кажется лечебным...

Желаю я тебе здоровья и удачи,

И дней счастливых, сложенных в года!

Чтоб все прекрасно было, не иначе!

И чтобы рядом был с тобою я!

***

Давным-давно, в седые годы,

Когда нас не было с тобой,

В морях темнее были воды,

И небо выше над землей.

Сказал пророк Исая людям:

Грехи чтоб наши искупить,

Спасенье, люди, скоро будет!

Мария мальчика родит.

Христос родится, сын он Божий,

Грехи возьмет все на себя.

Он нас научит и поможет,

И чище станем ты и я.

С тех пор, в холодный день январский

Мы отмечаем Рождество.

Надежда есть на Божье царство.

И я желаю вам того,

Чтоб в доме был уют и счастье,

В душе - чтоб радость и покой,

Чтоб Бог хранил от всех напастей,

Идти за верною звездой.

Любви сердечной, без печалей,

Успех пусть под руку ведет,

Чтоб люди добрые встречались,

И смело двигаться вперед!

***

Открытки с Рождеством 2021 (фото: happypik.ru)

***

Пускай рождественским напевом

Сей день тебя благословит,

Пусть радость будет ярче снега,

Пускай судьба благоволит.

Пусть Рождество тебя отметит

Волшебным светом золотым,

Пускай успеха солнце светит,

Живи, люби и будь любим!

***

Прекрасен приход Рождества,

Как тих этот праздник и светел!

Мы добрые слышим слова -

Им взрослые рады и дети.

Так пусть же Господь в этот день

От вас отведет все невзгоды.

Иисуса незримая тень

Пускай поведет через годы.

***

Открытки с Рождеством 2021 (фото: pinterest.com)

***

В церковь я с мамой тихонько зайду,

Свечку я Богу сегодня поставлю.

Счастливую звездочку в небе найду,

Холодным снежинкам ладонь я подставлю.

Когда-то в такое же время малыш

Рядом в хлеву на свет появился.

То был Господь, а вокруг снег и тишь,

И только лишь месяц в небе светился.

Пусть Рождество в этот дом принесет

Счастье, здоровье и тихую радость.

А все плохое зима заметет,

Оставив лишь праздника легкую сладость.

***

Мальчик-Бог в яслях родился

Среди осликов, ягнят.

И звездою озарился

Вифлеемский двор и сад.

И подумал ослик серый,

Поглядев Младенцу в глазки:

“Он пришел с добром и верой,

Состраданием и лаской!”

А щеночек-лежебока

Подглядел из конуры,

Как пришли волхвы с Востока,

Принесли свои дары.

***

Открытки с Рождеством 2021 (фото: pinterest.com)

Напомним, недавно украинцы назвали любимые праздники новогоднего цикла.

Также мы писали о том, что украинский телеведущий и кулинар поделился рецептом рождественского печенья, которое вернет нас в детство.