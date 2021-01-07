Різдво 2021: милі листівки і найкращі вітання зі світлим святом

Різдво є одним із найважливіших релігійних свят, з якими пов'язана велика кількість урочистих церковних служб на честь народження Сина Божого Ісуса Христа, народних обрядів з колядками, традиціями збиратися в колі сім'ї за багатою святковою вечерею.

Якщо напередодні найголовнішого православного християнського свята на Святвечір ви за кутею не встигли привітати всіх рідних і близьких, друзів і колег, на Різдво 7 січня ми зробили підбірку милих і гарних листівок та щиросердних і добрих віршів як для дорослих, так і для дітей.

Привітання з Різдвом 2021 у віршах і листівках

Нехай вам засяють Різдвяні вогні!

Здоров'я й добробуту в вашій сім'ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім’я.

Щоб рік що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі та в справах усіх!

***

Залишимо справи, зберемося разом,

Простімо помилки, забудем образи,

Поглянемо з щирістю в дружнії очі!

Хай чари цієї святкової ночі

Залишаться в стінах частиною дому

І Вас зігрівають у році новому!

Вітаємо з Різдвом!

Бажаєм Вам щастя, здоров'я бажаєм!

Хай серце радіє, душа хай співає,

А настрій святковий весь рік не зникає!

***

Листівки з Різдвом 2021 (фото: pinterest.com)

***

Хай янгол торкнеться вас ніжно крилом,

зігріє вам серце Різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

оселяться щастя та спокій у нім!

Христос ся рождає! Славімо його!

***

Вінчую вам нині усі добрі люди

Нехай Божа поміч завжди з вами буде.

Нехай тої днини, кожної години,

Бог благословить, біда хай загине.

Худібка здорова нехай ся плекає,

А град, вогонь, хмара нехай вас минає,

То вам зичу-вінчую! Христос ся рождає!

***

Все небо вкрите зірочками і одна з них - твоя.

З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!

Здоров'я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.

І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!

***

Листівки з Різдвом 2021 (фото: happypik.ru)

***

Різдвяний день промінням ясним,

Вітає вас, бажає щастя.

Щоб ваші мрії ангел слухав,

Оберігав і всі здійсняв.

Вашу сім’ю вітаю зі святом,

Діткам бажаю здоров’я багато.

Тато і ненька, щоб не хворіли,

В мирі і радості жили не тужили.

***

У зимову світлу днину, народилася дитина.

Чиста-чиста, мов сльозина,

Божий Син, свята зернина.

І донині нам сія, Вифлиємськая зоря.

Ніч Різдвяна світла й чиста,

Небо - в зорянім намисті.

Щастя й радості багато,

Нам несе Різдвяне свято.

І щоразу воно нове,

Свято свят - Різдво Христове!

***

Листівки з Різдвом 2021 (фото: pinterest.com)

***

Сніг всміхається - Різдво.

Я радію й тато.

Несемо ми з ним удвох

Дідуха до хати.

Наш дідух - із жита сніп.

Зв'язаний з обжинків.

Є він в хаті - буде хліб,

Будуть добрі вчинки.

***

Я нe пaстух i нe мудpeць, я - xлопчик з Укpаїни.

Тa знaю тe, щo мiй Твopeць в xліві poдивсь, нa ciні.

Oчима вipи я дивлюcь i тiшуся душeю:

Caмого Бoга Cин - Icус cтав paдістю мoєю.

Як дiти вci, oтак і я, живу i підpocтаю,

I пo-дитячому щoдня Icуса пpocлавляю.

***

Листівки з Різдвом 2021 (фото: pinterest.com)

Нагадаємо, нещодавно українці назвали улюблені свята новорічного циклу.

Також ми писали про те, що український телеведучий та кулінар поділився рецептом різдвяного печива, яке поверне нас у дитинство.