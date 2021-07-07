Рождество Иоанна Предтечи: что категорично нельзя делать сегодня, все приметы

В этот день верующие вспоминают, как в семье иудейского священника Захарии и его жены Елизаветы родился будущий пророк, который предскажет пришествие Мессии — Иисуса Христа, а потом крестит его в водах реки Иордан.

Иоанн Креститель родился у уже возрастных родителей Захарии и Елизаветы, истинных праведников. Пара долго ждала рождения сына. Появление малыша предсказал им Архангел Гавриил. Он и поведал, что у их будущего сына будет особенная жизнь, и он скажет, когда родится спаситель.

Иоанн длительное время проживал в пустыне, он занят был только молитвами, а в его меню были лишь дикий мед и насекомые. Когда ему исполнилось 30 лет, он начал заниматься проповедованием. Он призывал людей поклоняться и верить в Иисуса Христа, и начинал крестить людей. Однажды так он крестил Иисуса Христа, за что и прозван был Иоанном Крестителем.

Что нужно сделать в этот день

Важно сходить в церковь 6 и 7 июля. Святому принято молиться и поклонятся. В своем обращении можно попросить об избавлении от каких-то зависимостей. Православные верят, что Предтеча поможет в ваших просьбах.

Что нельзя делать в эту дату

В этот день не рекомендовано брать в руки острые предметы, вроде, ножей, топоров.

В этот день не стоит ругаться, сквернословить, злиться. Постарайтесь сделать добрые дела, помочь больным и нуждающимся. В этот день лучше всего проявить милосердие во всем.

В этот день верующие придерживаются Петрового поста. Поэтому в этот день нельзя есть мясо, молоко, яйца и блюда из этих продуктов.

Сегодня именины отмечают: Антон, Иван, Никита, Яков.