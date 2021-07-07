Різдво Іоанна Предтечі: що категорично не можна робити сьогодні, всі прикмети

У цей день віряни згадують, як в родині іудейського священика Захарії і його дружини Єлизавети народився майбутній пророк, який передбачить пришестя Месії — Ісуса Христа, а потім хрестить його у водах річки Йордан.

Іоанн Хреститель народився у вже вікових батьків Захарії і Єлизавети, справжніх праведників. Пара довго чекала народження сина. Появу малюка передбачив їм Архангел Гавриїл. Він і повідав, що у їхнього майбутнього сина буде особливе життя, і він скаже, коли народиться спаситель.

Іоанн тривалий час проживав в пустелі, він зайнятий був тільки молитвами, а в його меню були лише дикий мед і комахи. Коли йому виповнилося 30 років, він почав займатися проповідуванням. Він закликав людей поклонятися і вірити в Ісуса Христа, і починав хрестити людей. Одного разу так він хрестив Ісуса Христа, за що і прозваний був Іоанном Хрестителем.

Що потрібно зробити в цей день

Важливо сходити до церкви 6 і 7 липня. Святому заведено молитися і поклонятися. У своєму зверненні можна попросити про позбавлення від якихось залежностей. Православні вірять, що Предтеча допоможе в ваших проханнях.

Що не можна робити в цю дату

У цей день не рекомендовано брати в руки гострі предмети, на зразок, ножів, сокир.

У цей день не варто лаятися, лихословити, злитися. Постарайтеся зробити добрі справи, допомогти хворим і нужденним. У цей день найкраще проявити милосердя у всьому.

У цей день віряни дотримуються Петрового посту. Тому в цей день не можна їсти м'ясо, молоко, яйця і страви з цих продуктів.

Сьогодні іменини відзначають: Антон, Іван, Микита, Яків.