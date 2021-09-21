Рождество Пресвятой Богородицы: что строго запрещено делать, важные традиции

Что запрещено делать в Рождество Пресвятой Богородицы

В этот день нужно постараться придерживаться определенных ограничений. Например, нельзя ссориться, желать зла другому человеку или думать о ком-то плохо. Все, кто вас о чем-то просит - должны получить желаемое. Употреблять алкоголь в этот день церковь не разрешает, также запрещены пышные празднества и большие работы - физическим трудом в этот день лучше не заниматься. Помыслы в Рождество Богородицы должны быть чисты.

Что можно делать 21 сентября

Традиции этого дня в христианстве:

Принято в этот день проводить богослужения на приподнятом тоне, как на Рождество Христово, или же Пасху.

Считается, что в этот день человек должен просить Богородицу о самом сокровенном, и она поможет ему. Особенно актуально в этот день молиться бездетным парам о рождении ребенка.

Традиции 21 сентября в народе:

Раньше в этот праздник было принято ходить в гости. При этом потчевали гостей щедро, ведь люди верили - чем больше блюд будет на столе, тем лучше будет следующий урожай.

Принято было обливать на пороге детей водой, чтобы здоровье у них было лучше.

Для девушек в этот день существует особая примета на замужество - если до восхода солнца она умоется, то в этом году ее посватают.

Также существует отдельная примета для женщин - согласно верованиям, чем раньше в этот день она умоется, тем дольше сохранит молодость и красоту.

Полагалось встречать матушку-осень овсяным хлебом – в этот день он должен был быть у всех на столе.

В селе в этот день полагалось убирать на хранение лук и заносить под крышу ульи с пчелами на зиму.

Главные приметы этого дня