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Рождество Пресвятой Богородицы: что строго запрещено делать, важные традиции

Автор: Styler

21 сентября в православной церкви - Рождество Пресвятой Богородицы. Это великий непереходящий (с постоянной датой) праздник.

В нашем материале ниже мы расскажем о самых главных приметах и запретах этого дня.

Что запрещено делать в Рождество Пресвятой Богородицы

В этот день нужно постараться придерживаться определенных ограничений. Например, нельзя ссориться, желать зла другому человеку или думать о ком-то плохо. Все, кто вас о чем-то просит - должны получить желаемое. Употреблять алкоголь в этот день церковь не разрешает, также запрещены пышные празднества и большие работы - физическим трудом в этот день лучше не заниматься. Помыслы в Рождество Богородицы должны быть чисты.

Что можно делать 21 сентября

Традиции этого дня в христианстве:

  • Принято в этот день проводить богослужения на приподнятом тоне, как на Рождество Христово, или же Пасху.
  • Считается, что в этот день человек должен просить Богородицу о самом сокровенном, и она поможет ему. Особенно актуально в этот день молиться бездетным парам о рождении ребенка.

Традиции 21 сентября в народе:

  • Раньше в этот праздник было принято ходить в гости. При этом потчевали гостей щедро, ведь люди верили - чем больше блюд будет на столе, тем лучше будет следующий урожай.
  • Принято было обливать на пороге детей водой, чтобы здоровье у них было лучше.
  • Для девушек в этот день существует особая примета на замужество - если до восхода солнца она умоется, то в этом году ее посватают.
  • Также существует отдельная примета для женщин - согласно верованиям, чем раньше в этот день она умоется, тем дольше сохранит молодость и красоту.
  • Полагалось встречать матушку-осень овсяным хлебом – в этот день он должен был быть у всех на столе.
  • В селе в этот день полагалось убирать на хранение лук и заносить под крышу ульи с пчелами на зиму.

Главные приметы этого дня

  • Какая погода в этот день, такой и осень будет. Если тепло на улице, то и осень будет теплой и погожей;
  • Чем больше на луке шелухи, тем холоднее зима будет;
  • Алый закат или рассвет – к ветряной и дождливой погоде;
  • С утра иней на траве – к непогоде;
  • С деревьев практически все листья опали – зима будет ранней.

Как мы ранее писали, украинцам пообещали затяжные выходные.

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