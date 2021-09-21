Різдво Пресвятої Богородиці: що строго заборонено робити, важливі традиції

21 вересня в православній церкві - Різдво Пресвятої Богородиці. Це велике неперехідне (з постійною датою) свято.
У нашому матеріалі нижче ми розповімо про найголовніші прикмети і заборони цього дня.
Що заборонено робити в Різдво Пресвятої Богородиці
У цей день потрібно постаратися дотримуватися певних обмежень. Наприклад, не можна сваритися, бажати зла іншій людині або думати про когось погано. Всі, хто вас про щось просить - повинні отримати бажане. Вживати алкоголь в цей день церква не дозволяє, також заборонені пишні святкування і великі роботи - фізичною працею в цей день краще не займатися. Помисли в Різдво Богородиці повинні бути чисті.
Що можна робити 21 вересня
Традиції цього дня в християнстві:
Прийнято в цей день проводити богослужіння на піднесеному тоні, як на Різдво Христове, або ж Великдень.
Вважається, що в цей день людина повинна просити Богородицю про найпотаємніше, і вона допоможе їй. Особливо актуально в цей день молитися бездітним парам про народження дитини.
Традиції 21 вересня в народі:
Раніше в це свято було заведено ходити в гості. При цьому пригощали гостей щедро, адже люди вірили - чим більше страв буде на столі, тим краще буде наступний урожай.
Прийнято було обливати на порозі дітей водою, щоб здоров'я у них було краще.
Для дівчат в цей день існує особлива прикмета на заміжжя - якщо до сходу сонця вона вмиється, то в цьому році її посватають.
Також існує окрема прикмета для жінок -згідно з віруваннями, чим раніше в цей день вона вмиється, тим довше збереже молодість і красу.
Належало зустрічати матінку-осінь вівсяним хлібом - в цей день він повинен був бути у всіх на столі.
У селі в цей день належало прибирати на зберігання цибулю і заносити під дах вулики з бджолами на зиму.
Головні прикмети цього дня
Яка погода в цей день, такий і осінь буде. Якщо тепло на вулиці, то і осінь буде теплою і погожою;
Чим більше на цибулі лушпиння, тим холодніше зима буде;
Червоний захід або світанок - до вітряної та дощової погоди;
З ранку іній на траві - до негоди;
З дерев практично все листя опало - зима буде ранньою.