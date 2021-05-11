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Рваные джинсы и рубашка с декором: стилист назвала вещи, которые больше не в тренде

Новина українською → Вторник 11 мая 2021 19:03
Рваные джинсы и рубашка с декором: стилист назвала вещи, которые больше не в тренде Что уже не в тренде в 2021? (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Эти вещи пора выкинуть из своего шкафа в 2021 году, потому что они не сделают ваш гардероб стильным и современным: джинсовая юбка с рваными вставками, рубашка с декором и многое другое.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Вами Айдиаз.

"Избавляться от этих вещей или нет - решать вам, но они точно не придадут вашим образам актуальности", - призналась стилистка.

Рваные джинсы и рубашка с декором: стилист назвала вещи, которые больше не в тренде
Пваные джинсы - уже не модно (фото: pexels.com)

Что уже не в тренде в 2021 году

  • Вещи с декором

Декор в первую очередь выдает актуальность вещи. Одежда без лишнего декора намного функциональнее, а ее комбинаторика - выше.

  • Джинсовая юбка с рваными вставками

Контрастная потертость и активная рванина - уже не модно. Выбирайте лаконичные варианты.

  • Жилеты

Облегающие модели жилетов в маленькими рукавчиками - уже не в тренде. А вот свободные варианты без рукавов - это да.

  • Жакеты с рукавами ¾

Эти модели больше не актуальны. Выбирайте изделия с рукавом полной длины.

  • Кроше

Современные вариации в технике кроше должны быть более воздушными.

  • Резинка

Необработанная и контрастная резинка выглядит дешево, выбирайте модели с закрытой резинкой.

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Напомним, стилист рассказала, какие принты в тренде летом 2021 - зебра или леопард.

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