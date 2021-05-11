Рваные джинсы и рубашка с декором: стилист назвала вещи, которые больше не в тренде
Эти вещи пора выкинуть из своего шкафа в 2021 году, потому что они не сделают ваш гардероб стильным и современным: джинсовая юбка с рваными вставками, рубашка с декором и многое другое.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Вами Айдиаз.
"Избавляться от этих вещей или нет - решать вам, но они точно не придадут вашим образам актуальности", - призналась стилистка.
Пваные джинсы - уже не модно (фото: pexels.com)
Что уже не в тренде в 2021 году
- Вещи с декором
Декор в первую очередь выдает актуальность вещи. Одежда без лишнего декора намного функциональнее, а ее комбинаторика - выше.
- Джинсовая юбка с рваными вставками
Контрастная потертость и активная рванина - уже не модно. Выбирайте лаконичные варианты.
- Жилеты
Облегающие модели жилетов в маленькими рукавчиками - уже не в тренде. А вот свободные варианты без рукавов - это да.
- Жакеты с рукавами ¾
Эти модели больше не актуальны. Выбирайте изделия с рукавом полной длины.
- Кроше
Современные вариации в технике кроше должны быть более воздушными.
- Резинка
Необработанная и контрастная резинка выглядит дешево, выбирайте модели с закрытой резинкой.
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Напомним, стилист рассказала, какие принты в тренде летом 2021 - зебра или леопард.