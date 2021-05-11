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Рвані джинси і сорочка з декором: стиліст назвала речі, які більше не в тренді

Новость на русском → Вівторок 11 травня 2021 19:03
Рвані джинси і сорочка з декором: стиліст назвала речі, які більше не в тренді Що вже не в тренді в 2021? (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Ці речі пора викинути зі своєї шафи в 2021 році, тому що вони не зроблять ваш гардероб стильним і сучасним: джинсова спідниця з рваними вставками, сорочка з декором і багато іншого.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Вами Айдиаз.

"Позбавлятися від цих речей чи ні - вирішувати вам, але вони точно не додадуть вашим образам актуальності", - зізналася стилістка.

Рвані джинси і сорочка з декором: стиліст назвала речі, які більше не в тренді
Пвані джинси - вже не модно (фото: pexels.com)

Що вже не в тренді в 2021 році

  • Речі з декором

Декор в першу чергу видає актуальність речі. Одяг без зайвого декору набагато функціональніше, а її комбінаторика - вища.

  • Джинсова спідниця з рваними вставками

Контрастна потертість і активна рванина - вже не модно. Вибирайте лаконічні варіанти.

  • Жилет

Облягаючі моделі жилетів в маленькими рукавчиками - вже не в тренді. А ось вільні варіанти без рукавів - це можна.

  • Жакети з рукавами ¾

Ці моделі більше не актуальні. Вибирайте вироби з рукавом повної довжини.

  • Кроше

Сучасні варіації в техніці кроше повинні бути більш повітряними.

  • Резинка на поясі

Необроблена і контрастна резинка на поясі виглядає дешево, вибирайте моделі із закритою резинкою.

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Нагадаємо, стиліст розповіла, які принти в тренді влітку 2021 - зебра або леопард.

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