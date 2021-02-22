Самый̆ волнительный̆ момент в жизни: беременная жена Павлика рассекретила пол ребенка

Екатерина Репяхова в июне этого года родит украинскому певцу Виктору Павлику их первенца. Изначально пара скрывала пол ребенка, но теперь девушка призналась, что ждет мальчика.
Она также опубликовала трогательное видео в Instagram.
По словам девушки, она была очень шокирована, когда увидела цвет шариков в коробке.
"А за пол часа до открытия коробки я просто плакала пол часа. Без остановки. И не могла взять себя в руки. Это точно самый̆ волнительный̆ момент в моей̆ жизни", - откровенно рассказала Репяхова.
Она также добавила, что у нее был шок. Девушка специально не обрезала концовку на видео. По ее словам, они с мужем еще долго стояли и общались.
"Я хотела в этот день быть только с мужем вдвоем. Для меня это было очень важно. А на следующий̆ день эту же коробку мы открыли для родных", - добавила Репяхова.
Стоит отметить, что имя ребенку уже подобрали, его назовут Мишей.
Напомним, Виктор Павлик признался, что это будут первые его партнерские роды, но он этого сильно боится, поэтому еще не полностью уверен, хочет ли присутствовать во время родов.
Ранее Виктор Павлик рассказал о пагубной привычке, из-за которой он несколько раз попадал в больницу. После этого он серьезно занялся собой.