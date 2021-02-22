Самый̆ волнительный̆ момент в жизни: беременная жена Павлика рассекретила пол ребенка

По словам девушки, она была очень шокирована, когда увидела цвет шариков в коробке.

"А за пол часа до открытия коробки я просто плакала пол часа. Без остановки. И не могла взять себя в руки. Это точно самый̆ волнительный̆ момент в моей̆ жизни", - откровенно рассказала Репяхова.

Она также добавила, что у нее был шок. Девушка специально не обрезала концовку на видео. По ее словам, они с мужем еще долго стояли и общались.

"Я хотела в этот день быть только с мужем вдвоем. Для меня это было очень важно. А на следующий̆ день эту же коробку мы открыли для родных", - добавила Репяхова.

Стоит отметить, что имя ребенку уже подобрали, его назовут Мишей.