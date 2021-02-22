Найхвилюючий момент у житті: вагітна дружина Павлика розсекретила стать дитини

За словами дівчини, вона була дуже шокована, коли побачила колір кульок в коробці.

"А за пів години до відкриття коробки я просто плакала пів години. Без зупинки. І не могла взяти себе в руки. Це точно найхвилюючий момент у моєму житті", - відверто розповіла Репяхова.

Вона також додала, що у неї був шок. Дівчина спеціально не обрізала кінцівку на відео. За її словами, вони з чоловіком ще довго стояли і спілкувалися.

"Я хотіла в цей день бути тільки з чоловіком удвох. Для мене це було дуже важливо. А на наступний день цю ж коробку ми відкрили для рідних", - додала Репяхова.

Варто зазначити, що ім'я хлопчику вже підібрали, його назвуть Мішею.