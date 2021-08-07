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Сегодня День Анны: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины

Автор: Styler

7 августа (25 июля по старому стилю) православные вспоминают о святой Анне, матери Богородицы.

Что можно и нельзя делать сегодня, важные традиции, приметы, у кого именин - читайте ниже в нашем материале.

Святая Анна является помощницей в семейной жизни и покровительницей всех женщин. Особенно она помогает тем, кому не удается завести детей, поэтому к святой часто обращаются с молитвами бесплодные женщины, прося ее о ребенке.

В народном календаре дата получила название Анна Холодница, зимоуказательница или Анна Летняя. Наблюдая за погодой, крестьяне отмечали, что с этого периода дни становились короче и холоднее. По народным поверьям, первые заморозки – это проделки злого духа Хвороста, под властью которого находились морозы и ветра.

Наши предки на Анну шли копать раннюю картошку. Также люди отправлялись в лес за грибами, а вечером принято было готовить грибные и овощные блюда.

День Анны Летней считается благоприятным для заключения браков, так как пары, образовавшиеся 7 августа, проживут долгую и счастливую супружескую жизнь.


Важные приметы этого дня

  • Светло и тепло 7 августа – примета к тому, что зима будет без большого количества снегопадов, и наоборот.
  • Утром холодно – зима тоже холодной будет.
  • Какой день 7 августа до обеда – такой и будет зима в декабре.
  • Аисты в стаи собираются – зима будет холодной и ранней.
  • Прохладное утро – зима рано наступит.
  • 7 августа резко увеличивают свои муравейники – скорее всего, зима будет достаточно холодной.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день категорически запрещается ссориться

Именинники этого дня – Анна и Макар. Поздравьте их с днем ангела!

Напомним, что в Украине переименовали День защитника.

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