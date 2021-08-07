Сьогодні День Ганни: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини

7 серпня (25 липня за старим стилем) православні згадують про Святу Ганну, матір Богородиці.
Що можна і не можна робити сьогодні, важливі традиції, прикмети, у кого іменин - читайте нижче в нашому матеріалі.
Свята Ганна є помічницею в сімейному житті і покровителькою всіх жінок. Особливо вона допомагає тим, кому не вдається завести дітей, тому до святої часто звертаються з молитвами безплідні жінки, просячи її про дитину.
У народному календарі дата отримала назву Ганна Холодниця, зимовказівниця або Ганна Літня. Спостерігаючи за погодою, селяни відзначали, що з цього періоду дні ставали коротшими і холоднішими. За народними повір'ями, перші заморозки - це витівки злого духу хмизу, під владою якого знаходилися морози і вітру.
Наші предки на Ганну йшли копати ранню картоплю. Також люди відправлялися в ліс по гриби, а ввечері прийнято було готувати грибні та овочеві страви.
День Ганни літньої вважається сприятливим для укладення шлюбів, через те, що пари, що утворилися 7 серпня, проживуть довге і щасливе подружнє життя.
Іменинники цього дня - Ганна і Макар. Привітайте їх з днем ангела!
Нагадаємо, що в Україні перейменували День захисника.