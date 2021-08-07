Сьогодні День Ганни: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини

Свята Ганна є помічницею в сімейному житті і покровителькою всіх жінок. Особливо вона допомагає тим, кому не вдається завести дітей, тому до святої часто звертаються з молитвами безплідні жінки, просячи її про дитину.

У народному календарі дата отримала назву Ганна Холодниця, зимовказівниця або Ганна Літня. Спостерігаючи за погодою, селяни відзначали, що з цього періоду дні ставали коротшими і холоднішими. За народними повір'ями, перші заморозки - це витівки злого духу хмизу, під владою якого знаходилися морози і вітру.

Наші предки на Ганну йшли копати ранню картоплю. Також люди відправлялися в ліс по гриби, а ввечері прийнято було готувати грибні та овочеві страви.

День Ганни літньої вважається сприятливим для укладення шлюбів, через те, що пари, що утворилися 7 серпня, проживуть довге і щасливе подружнє життя.



Важливі прикмети цього дня

Світло і тепло 7 серпня – прикмета до того, що зима буде без великої кількості снігопадів, і навпаки.

Вранці холодно - зима теж холодною буде.

Який день 7 серпня до обіду - такий і буде зима в грудні.

Лелеки в зграї збираються - зима буде холодною і ранньою.

Прохолодний ранок-зима рано настане.

7 серпня різко збільшують свої мурашники - швидше за все, зима буде досить холодною.

Що не можна робити в цей день

У цей день категорично забороняється сваритися

Іменинники цього дня - Ганна і Макар. Привітайте їх з днем ангела!