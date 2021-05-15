Сегодня день Бориса и Глеба: что нельзя делать, приметы, у кого именины

Обычно в этот день наши предки заканчивали сеять зерновые культуры. Верили, что пение соловья 15 мая предвещает наступление лета.

Иногда этот день называли также "барыш-день", а святого Бориса — барышником. Купцы бурно праздновали его память в надежде получать за это барыши в течение всего года. Успешный год сулила и удачная продажа чего-либо в этот день.

Раньше было очень много примет, которые были связаны с этой птицей. В эти дни могли сеять огурцы и тыкву. Для урожая овощей, 15 мая перед посевом зарывали в землю перст.

Главные приметы этого дня:

Соловей песней разливается – весну провожает, а лето встречает.

Если восход ясный – будет лето дождливое.

Соловей всю ночь поет – на следующий день будет солнце.

На Бориса и Глеба ясный закат – к засушливому лету.

Если в Барыш день купец хорошую выручку имеет – весь год в делах везение ждет.

Кто утром услышит соловьиные трели – счастливым будет целый год.

Что нельзя делать в этот день:

В этот день нельзя рубить деревья - это принесет несчастье.

Именины сегодня празднуют: Афанасий, Борис, Глеб, Зоя, Михаил, Роман, Давид. Не забудьте поздравить их с днем ангела.