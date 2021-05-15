Сьогодні день Бориса і Гліба: що не можна робити, прикмети, у кого іменини

15 травня 2021 року відзначається день святих Бориса і Гліба. Вони були синами князя Володимира, який охрестив Русь.
У нашому матеріалі нижче ми розповімо про всі прикмети і заборони цієї дати, також можна дізнатися, хто іменинник.
Зазвичай в цей день наші предки закінчували сіяти зернові культури. Вірили, що спів солов'я 15 травня віщує настання літа.
Іноді цей день називали також "Бариш-день", а святого Бориса — баришником. Купці бурхливо святкували його пам'ять в надії отримувати за це бариші протягом усього року. Успішний рік обіцяв і вдалий продаж чого-небудь в цей день.
Раніше було дуже багато прикмет, які були пов'язані з цим птахом. У ці дні могли сіяти огірки й гарбуз. Для врожаю овочів, 15 травня перед посівом заривали в землю перст.
Іменини сьогодні святкують: Афанасій, Борис, Гліб, Зоя, Михайло, Роман, Давид. Не забудьте привітати їх з днем ангела.
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