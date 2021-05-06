UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сегодня день Юрия Победоносца: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины

Автор: Lite

6 мая православная церковь вспоминает о мученике Георгие Победоносце. Дни, посвященные его памяти, отмечаются три раза в году: 23 апреля (6 мая), 26 ноября (9 декабря), 3 (16) ноября и 10 (23) ноября.

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте ниже в нашем материале.

Георгий Победоносец почитается христианами по-особенному. В честь воина-великомученика в армии даже был учрежден георгиевский орден. Если вспомнить историю, она гласит, что его попросили отказаться от христианства, но он не отказался и пережил страшнейшие пытки.

После недели жестоких пыток он чудесным образом исцелился, а на 8-й день его казнили. Но видя чудесное исцеление, люди увидели силу веры и многие обратились в христианство, за что его чтят и по сей день.

В этот праздник Георгия Победоносца люди соблюдают приметы и главные запреты Дня святого Юрия.

Именинники этого дня – Анатолий, Георгий (Юрий, Егор), Александра.

Главные приметы этого дня:

  • Если в этот день тепло — скоро лето наступит.
  • Появилась роса — будет хороший урожай проса.
  • Если идет снег или град, или же на деревьях заметен иней — гречиха уродится.
  • Растущая луна, сильный ветер, который гонит облака на сумрачном небе — такая погода продержится долго.
  • Если в этот день будет теплая ночь — хлеб успеет созреть до первых морозов.
  • Комары в стаи сбиваются — жди потепления.
  • Сильно разлились реки на Георгия Победоносца — примета того, что много травы будет на Николин день (22 мая).
  • Сильный дождь на Юрия — травы много вырастет.
  • На ночь вывешивали влажное полотенце, если к утру оно стало сухим - будет урожай огурцов.

Что нельзя делать в этот день:

  • Нельзя расчесывать волосы расческой - будут слабые волосы.
  • Нельзя прикасаться к шерстяным ниткам.
  • Ни в коем случае нельзя ругаться в этот день.

Читайте также, когда будут праздновать Пасху 2022 православные и католики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Праздники