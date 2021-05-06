Сьогодні день Юрія Побідоносця: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини

Георгій Побідоносець шанується християнами по-особливому. На честь воїна-великомученика в армії навіть був заснований Георгіївський орден. Якщо згадати історію, вона свідчить, що його попросили відмовитися від християнства, але він не відмовився і пережив найстрашніші тортури.

Після тижня жорстоких тортур він чудесним чином зцілився, а на 8-й день його стратили. Але бачачи чудове зцілення, люди побачили силу віри і багато звернулися в християнство, за що його шанують і донині.

У це свято Георгія Побідоносця люди дотримуються прикмет і головних заборон Дня святого Юрія.

Іменинники цього дня - Анатолій, Георгій (Юрій, Єгор), Олександра.

Головні прикмети цього дня:

Якщо в цей день тепло - скоро літо настане.

З'явилася роса - буде хороший урожай проса.

Якщо йде сніг або град, або ж на деревах помітний іній — гречка вродить.

Зростаючий місяць, сильний вітер, який жене хмари на похмурому небі — така погода протримається довго.

Якщо в цей день буде тепла ніч - хліб встигне дозріти до перших морозів.

Комарі в зграї збиваються - чекай потепління.

Сильно розлилися річки на Георгія Побідоносця - прикмета того, що багато трави буде на Ніколін день (22 травня).

Сильний дощ на Юрія - трави багато виросте.

На ніч вивішували вологий рушник, якщо до ранку він став сухим - буде урожай огірків.

Що не можна робити в цей день: