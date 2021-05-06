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Сьогодні день Юрія Побідоносця: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини

Автор: Lite

6 травня православна церква згадує про мученика Георгія Побідоносця. Дні, присвячені його пам'яті, відзначаються три рази на рік: 23 квітня (6 травня), 26 листопада (9 грудня), 3 (16) листопада і 10 (23) листопада.

Про всі прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в нашому матеріалі.

Георгій Побідоносець шанується християнами по-особливому. На честь воїна-великомученика в армії навіть був заснований Георгіївський орден. Якщо згадати історію, вона свідчить, що його попросили відмовитися від християнства, але він не відмовився і пережив найстрашніші тортури.

Після тижня жорстоких тортур він чудесним чином зцілився, а на 8-й день його стратили. Але бачачи чудове зцілення, люди побачили силу віри і багато звернулися в християнство, за що його шанують і донині.

У це свято Георгія Побідоносця люди дотримуються прикмет і головних заборон Дня святого Юрія.

Іменинники цього дня - Анатолій, Георгій (Юрій, Єгор), Олександра.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо в цей день тепло - скоро літо настане.
  • З'явилася роса - буде хороший урожай проса.
  • Якщо йде сніг або град, або ж на деревах помітний іній — гречка вродить.
  • Зростаючий місяць, сильний вітер, який жене хмари на похмурому небі — така погода протримається довго.
  • Якщо в цей день буде тепла ніч - хліб встигне дозріти до перших морозів.
  • Комарі в зграї збиваються - чекай потепління.
  • Сильно розлилися річки на Георгія Побідоносця - прикмета того, що багато трави буде на Ніколін день (22 травня).
  • Сильний дощ на Юрія - трави багато виросте.
  • На ніч вивішували вологий рушник, якщо до ранку він став сухим - буде урожай огірків.

Що не можна робити в цей день:

  • Не можна розчісувати волосся гребінцем - буде слабке волосся.
  • Не можна торкатися до вовняних ниток.
  • Ні в якому разі не можна лаятися в цей день.

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