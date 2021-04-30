Сегодня Страстная пятница: что категорически нельзя делать, приметы

Страстная пятница приурочена к самому грустному и трагическому дню для всех христиан - распятию Иисуса Христа на горе Голгофа под Иерусалимом. Не удивительно, что верующие проводят этот день в скорби, молитвах и строгих ограничениях.
Что категорически нельзя делать 30 апреля - читайте ниже в нашем материале.
Великая пятница является пятым днем на Страстной неделе, его отмечают за два дня до Пасхи - дня воскрешения Спасителя.
Согласно священному писанию, в этот день Спаситель прошел свой крестный путь от осуждения до распятия на Голгофе. Сегодня - самый траурный, но в то же время и светлый день, ведь Иисус исполнил великое пророчество, заплатив за грехи людей, ценою страшных страданий и жизни. И этот подвиг христиане не забудут никогда.
Хотя в этот день нельзя готовить, паски выпекать можно. Церковь не накладывает запретов на приготовление пасок в Страстную пятницу, но с оговоркой, что это не станет отвлекать от молитв и служб.
Наши предки верили, что человек, который на протяжении трех лет строго постится с четверга на пятницу, получит предупреждение о своей смерти за три дня до нее.
Хлеб принято разламывать руками, потому что к острым предметам касаться нельзя.
Существует поверье, что если употребить алкоголь в этот день, может появиться алкогольная зависимость.
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