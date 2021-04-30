Сьогодні Страсна п'ятниця: що категорично не можна робити, прикмети

Страсна п'ятниця приурочена до найсумнішого і трагічного дня для всіх християн-розп'яття Ісуса Христа на горі Голгофа під Єрусалимом. Не дивно, що віруючі проводять цей день в скорботі, молитвах і строгих обмеженнях.
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Велика п'ятниця є п'ятим днем на Страсному тижні, його відзначають за два дні до Великодня-дня Воскресіння Спасителя.
Хоча в цей день не можна готувати, паски випікати можна. Церква не накладає заборон на приготування пасок в Страсну п'ятницю, але із застереженням, що це не стане відволікати від молитов і служб.
Наші предки вірили, що людина, яка протягом трьох років строго постить з четверга на п'ятницю, отримає попередження про свою смерть за три дні до неї.
Хліб заведено розламувати руками, тому що до гострих предметів торкатися не можна.
Існує повір'я, що якщо вжити алкоголь в цей день, може з'явитися алкогольна залежність.
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