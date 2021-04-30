Сьогодні Страсна п'ятниця: що категорично не можна робити, прикмети

Велика п'ятниця є п'ятим днем на Страсному тижні, його відзначають за два дні до Великодня-дня Воскресіння Спасителя.

Що категорично не можна робити в цей день

П'ятниця перед Великоднем - найсуворіший день для тих, хто постить. У цей день не можна їсти взагалі нічого, крім хліба і води, та й то - тільки після символічного виносу плащаниці під час вечірньої служби в церкві. Алкоголь вживати строго заборонено.

У цей день християни сумують за стражданнями Христа, які він зазнав по дорозі на Голгофу і під час страти. Тому суворо заборонено веселитися.

Все прибирання потрібно завершити в Чистий четвер - прати, прасувати, шити, готувати і прибирати в цей день не можна. Також заборонені роботи на землі - сіяти і садити що-небудь не можна.

Не можна стригтися, торкатися до гострих металевих предметів. Не можна різати навіть хліб.

Не можна проводити хрестинні й вінчання, а якщо у вашій родині на цей день випадає будь-яке свято - день народження, річниця, захід краще перенести.

Не можна лаятися, лихословити, сперечатися і з'ясовувати стосунки.

Що можна робити в цей день

Хоча в цей день не можна готувати, паски випікати можна. Церква не накладає заборон на приготування пасок в Страсну п'ятницю, але із застереженням, що це не стане відволікати від молитов і служб.

Повір'я на Страсну п'ятницю

Наші предки вірили, що людина, яка протягом трьох років строго постить з четверга на п'ятницю, отримає попередження про свою смерть за три дні до неї.

Хліб заведено розламувати руками, тому що до гострих предметів торкатися не можна.

Існує повір'я, що якщо вжити алкоголь в цей день, може з'явитися алкогольна залежність.