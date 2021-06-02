Болезнь может протекать бессимптомно: врач рассказала, зачем сдавать кровь на анализ
Многие заболевания могут протекать бессимптомно, но вот своевременно проведенное лабораторно-клиническое исследование поможет обнаружить их на ранней стадии.
Потому что при малейшем изменении в состоянии организма - меняются и показатели крови.
Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.⠀
Общий анализ крови - самая распространенная первичная диагностическая и профилактическая процедура. Ее используют для постановки и уточнения диагноза.
Анализ крови может о многом рассказать (фото: pexels.com)
В ходе этого лабораторного исследования производят подсчет клеток крови: лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов, определяют их размеры и форму, лейкоцитарную формулу, измеряют гемоглобин.
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Что можно заподозрить по общему анализу крови?
- Воспалительные и инфекционные процессы,
- Анемию и железодефицит,
- Дефицит В12 и фолиевой кислоты,
- Аллергию,
- Паразитоз,
- Обезвоживание.