Семейный врач из Запорожья поразила украинцев шок-контентом, показав "экзотик пол дэнс"

Света говорит, что еще в 2012-м она увидела выступление Насти Соколовой на УМТ. Девушка пришла в невероятный восторг и записалась в студию по стрип денс.

У Светланы неожиданно стало получаться с первого занятия, но из-за новых травм она решила поменять направление на экзотик пол спорт.

Поскольку это хобби требует много времени, сил и конечно же денег, Светлана продолжает трудиться по месту основной работы - принимает пациентов в поликлинике в качестве врача общей практики, попросту - терапевта.

Фото: Светлана Юрчак из Запорожья (пресс-служба)

Но и в пол дэнсе девушка очень успешна. Со своей базой трюков она давно завоевала все награды в Украине и выступает на соревнованиях, только как приглашенная звезда.

Также Преподает онлайн ученикам из Америки, Канады и Европы. Там она даже больше известна, чем здесь.

Света появилась на шоу в черном балахоне, но когда разделась - все так и ахнули - на ней был очень откровенный наряд, который приходилось монтажерам в некоторых моментах прикрывать "звездочками".

Судья Евгений Кот сказал "нет" из-за перебора с эпатажем, но остальные сказали "да", позволив девушке продолжить участие в шоу.

Шоу "Україна має талант" вышло в этом году в новом формате после четырех лет перерыва. Трое судей - Сергей Притула, Ксения Мишина, Евгений Кот - выбирают каждую субботу на канале СТБ самых ярких украинцев.

В нынешнем, четвертом эфире к жюри присоединилась также певица Руслана Лыжичко.